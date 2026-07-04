NBA／「雙探花」時代正式落幕！泰托姆深情告別布朗：謝謝你讓我成為更好的球員

塞爾蒂克日前將效力球隊9個賽季的前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）送往76人，換回九屆全明星前鋒喬治（PaulGeorge）及2028年首輪選秀權（附帶對波士頓有利的互換權）、2031年76人無保護首輪權和2個二輪選秀權。也正式宣告「雙探花」時代落幕。對此，身為多年戰友的泰托姆（Jayson Tatum）也透過社群媒體發文，向布朗送上感性告別。

泰托姆寫道，「9年！永遠感謝我們一起完成的一切，也謝謝你一直督促我成為更好的球員。從季後賽首輪出局，到一起奪下總冠軍，我對這一切都充滿感激。」

「無論身為球員還是身為一個人，我都對你充滿愛與尊敬！期待看到你如何迎接生涯下一個篇章，也衷心祝福你一切順利，繼續成為那個與眾不同的球員。」泰托姆接著表示。

泰托姆與布朗自2016、2017年相繼加盟塞爾蒂克後，攜手征戰9個賽季，兩人一路從年輕新秀成長為聯盟頂尖球星，多次率隊闖進東區決賽，最終成功攜手奪下NBA總冠軍，成為塞爾蒂克近十年最具代表性的雙人組合。

事實上，兩人未來龐大的薪資始終是外界討論焦點。根據合約規劃，兩人在2026-27賽季薪資合計將高達1.162億美元，加上兩人位置重疊，甚至質疑兩人是否能一起率隊奪冠，布朗也曾數度陷入交易傳聞，但塞爾蒂克始終選擇留下這對核心，最終成功證明他們具備奪冠實力。

今年休賽季，布朗再度捲入交易流言，一度傳出塞爾蒂克希望以他作為交易籌碼，換取兩屆MVP「字母哥」安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo），不過字母哥最終加盟熱火。

值得一提的是，在上季泰托姆因阿基里斯腱傷勢缺席下，布朗打出生涯最佳表現扛起球隊重任，並首度入選年度第二隊。而泰托姆雖在季末及季後賽復出，但塞爾蒂克最終遭76人完成3比1逆轉，止步季後賽首輪，也成為兩人最後一次並肩作戰。

對於這筆交易，布朗先前表示自己「既興奮又失望」，隨後更在直播中直言感受到「缺乏尊重」，流露對離開波士頓的不捨。

如今布朗將在76人展開生涯新篇章，泰托姆則繼續擔任塞爾蒂克當家球星，昔日攜手近10年的「雙探花」，未來也將在東區以對手身分正面交鋒。