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NBA／從跑龍套熬成綠衫軍禁區支柱 克塔獲4年5600萬美元續約保障

聯合新聞網／ 綜合外電報導
克塔。 美聯社
克塔。 美聯社

2026世足賽

根據報導，波士頓塞爾蒂克與中鋒克塔（Neemias Queta）達成4年5600萬美元的續約協議，這將是全額保障延長合約。

塞爾蒂克是在本週稍早才執行克塔2026-27年賽季價值267萬美元的球隊選項，隨後又與這名7呎長人談妥長約，新合約將自2027-28賽季開始，延續至2030-31賽季，平均年薪約1400萬美元。

克塔將在7月13日滿27歲，上季迎來生涯突破，成為塞爾蒂克前場重要戰力。他生涯首度固定擔任先發角色，場均繳出10.2分、8.4籃板、1.7助攻與1.3阻攻，投籃命中率超過65%，多數數據皆創下生涯新高，最終在年度最佳進步球員票選中排名第4，也獲得部分年度防守隊票選支持。

塞爾蒂克上季前場經歷大幅變動，球隊交易走波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），同時在自由球員市場失去霍福特（Al Horford）與柯內特（Luke Kornet），一口氣走了3位長人也讓克塔得以被推上先發中鋒位置。這名葡萄牙長人把握機會站穩輪替，從原本的替補與邊緣角色，一躍成為球隊禁區的主要支柱。

事實上，克塔的NBA之路並不順遂。他在2021年選秀會上以第二輪39順位被沙加緬度國王選中，生涯前2季只為國王出賽20場，之後遭到球隊釋出。2022年至2025年間，克塔多半以雙向合約或底薪合約在國王與塞爾蒂克之間尋求機會，累計出賽110場，場均僅12.2分鐘，貢獻4.7分、3.6籃板。

2023-24賽季，克塔透過雙向合約加盟塞爾蒂克，從G聯盟緬因塞爾蒂克開始累積機會。塞爾蒂克奪冠後，他與球隊簽下3年720萬美元合約，但前2個賽季在波士頓前場輪替順位仍不高。直到球隊禁區陣容重組，克塔才真正迎來證明自己的舞台，如今也換來一紙全額保障長約。

塞爾蒂克在休賽季持續補強禁區，先前已經與冠軍中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）達成3年4700萬美元合約，不過考量到他的上場時間不會太多，因此克塔未來仍預期會在禁區扮演重要角色，繼續守住先發位置。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，塞爾蒂克選擇執行克塔2026-27賽季的球隊選項，而不是拒絕選項立刻給他加薪，這讓球隊保有必要薪資彈性，得以使用完整中產特例簽下羅賓森。這也讓塞爾蒂克能在同時留住克塔的情況下，補進另一名具即戰力的7呎長人，讓前場配置更有保障。

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