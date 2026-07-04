NBA／黃蜂補進防守悍將「DFS」 奧柯吉2年1200萬美元轉戰爵士

黃蜂今夏持續大刀闊斧重整陣容。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，黃蜂與火箭完成交易，獲得防守悍將「DFS」芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及3枚未來次輪選秀權，持續累積重建資產；另一方面，自由球員前鋒奧柯吉（Josh Okogie）則與爵士達成2年1200萬美元（約新台幣3.5億元）合約，為爵士補進側翼防守戰力。

現年33歲的芬尼史密斯，去年休賽季才與火箭簽下4年5300萬美元合約，其中最後一年握有球員選項，但加盟首季便因左腳踝手術影響，整季大多時間都在養傷。

上季他例行賽僅出賽37場，場均上場16.8分鐘，繳出3.3分、2.5籃板、1助攻，投籃命中率33.3%，三分球命中率27%。

季後賽首輪面對老東家湖人時，芬尼史密斯也僅出賽4場，場均2分、2籃板，投籃命中率14.3%，三分球命中率18.2%，整體表現不如預期。

儘管如此，芬尼史密斯仍擁有豐富的季後賽經驗，以及能防守多個位置的側翼能力，長年以防守見長，也是聯盟公認的3D型前鋒。

對火箭而言，隨著今夏先後網羅防守大鎖史馬特（Marcus Smart）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），並以5年8150萬美元續約伊森（Tari Eason），球隊薪資已逐漸逼近第二層豪華稅，如今送走芬尼史密斯後，也成功避免陷入薪資壓力，同時創造價值1300萬美元的交易特例，方便後續操作。

至於黃蜂方面，目前尚不確定是否會留下芬尼史密斯。完成交易後，球隊已有17名正式合約球員，在新賽季開打前仍須透過交易或裁員，將名單縮減至聯盟規定的人數。

此外，黃蜂此次還獲得2027年（來自灰熊）、2028年（來自火箭）及2033年（來自火箭）3枚次輪選秀權。完成交易後，黃蜂未來7年已累積20枚次輪籤，為全聯盟第二多。

不僅如此，黃蜂仍保有交易特例可完成這筆交易，同時薪資距離豪華稅門檻仍有超過3000萬美元的操作空間。

另一方面，爵士也在自由市場繼續補強。

現年27歲的奧柯吉上季效力火箭，出賽78場、32場擔任先發，場均上場17分鐘，繳出4.5分、2.6籃板，三分球命中率38.5%，創下生涯新高，逐漸成為兼具外線火力與防守能力的3D型側翼。

根據報導，奧柯吉在決定加盟爵士前，曾吸引多支球隊追逐，最終選擇前往鹽湖城發展。

奧柯吉轉戰爵士。 路透社

奧柯吉自2018年進入NBA後，先後效力灰狼、太陽、黃蜂及火箭，生涯一直以全能防守聞名，能夠防守多個位置，也是聯盟公認的防守型側翼球員。

除了防守外，他上季外線表現也明顯進步，38.5%的三分命中率遠優於生涯平均，讓他有望成為爵士板凳的重要即戰力。

事實上，爵士今夏動作頻頻，日前先透過先簽後換將中鋒凱斯勒（Walker Kessler）送往湖人，換回多枚未來首輪選秀權，隨後又以2年2200萬美元續約中鋒諾基奇（Jusuf Nurkić），如今再補進奧柯吉，持續提升球隊深度。

從一連串補強動作來看，爵士似乎已逐漸告別重建階段，準備朝季後賽發起挑戰。新賽季球隊將以當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）及內線主力傑克森（Jaren Jackson Jr.）組成前場核心，後場則有喬治（Keyonte George）、貝利（Ace Bailey）及堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）領軍，而奧柯吉的加盟，也將替這支年輕球隊帶來更多經驗與防守能量。