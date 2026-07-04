NBA／湖人禁區戰力又有異動 送艾頓去巫師換回後衛與2次輪籤

NBA禁區戰力補強持續暗潮洶湧，今天市場再度傳出兩起重磅長人異動消息。湖人與巫師達成交易協議，將中鋒艾頓（Deandre Ayton）送往巫師，換回後衛哈迪（Jaden Hardy）與兩個二輪選秀權；而衛冕軍尼克則火速在市場上補進佐蒙德（Andre Drummond），雙方預計簽下一紙1年390萬美元的合約。

湖人先前才透過先簽後換網羅爵士隊中鋒凱斯勒（Walker Kessler），今天隨即出清艾頓。艾頓上季為湖人出戰72場，繳出平均12.5分、8.0籃板，季後賽首輪對火箭更打出亮眼表現，可惜次輪遭雷霆橫掃時表現失常。巫師迎來艾頓後，將與戴維斯（Anthony Davis）及去年榜眼薩爾（Alex Sarr）組成禁區連線，也為遭逢足部骨折的薩爾買下保險。湖人送走艾頓換回年僅23歲的後衛哈迪，並藉由二輪籤回補先前因交易凱斯勒而流失的選秀資產。

尼克以一年合約簽下佐蒙德，補強唐斯身後的禁區深度。 美聯社

另一方面，剛面臨奪冠功臣羅賓森（Mitchell Robinson）以3年4740萬美元轉投塞爾蒂克的尼克，因受限於團隊薪資無法步入懲罰性第二硬上限，隨即在市場上找來前籃板王佐蒙德救火。生涯兩度入選明星賽的佐蒙德，過去兩季在七六人擔任安比德（Joel Embiid）替補，新賽季他將前往大蘋果，頂替羅賓森離隊後的空缺，成為唐斯（Karl-Anthony Towns）的最佳禁區後盾。