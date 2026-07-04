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NBA／尼克補進4屆籃板王！佐蒙德一年390萬美元轉當唐斯替補

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克與兩屆明星中鋒佐蒙德達成1年390萬美元合約。 法新社。
尼克與兩屆明星中鋒佐蒙德達成1年390萬美元合約。 法新社。

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衛冕軍尼克在失去冠軍中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）後。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克已與兩屆明星中鋒佐蒙德（Andre Drummond）達成1年390萬美元（約新台幣1.1億元）合約，新賽季將擔任唐斯（Karl-Anthony Towns）的替補中鋒，補上禁區輪替空缺。

現年32歲的佐蒙德近兩季效力於76人，在球隊一哥安比德（Joel Embiid）因傷缺陣期間扛起禁區重任，提供穩定的籃板、防守及護框表現，擁有豐富的先發與替補經驗。

事實上，在羅賓森以3年4740萬美元（第3年球員選項）加盟塞爾提克，離開效力8個賽季的尼克，加上另一名中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）轉投76人後，尼克便積極尋找替代人選。

根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）透露，尼克曾多次積極向鵜鶘詢價22歲中鋒米西（Yves Missi），但始終遭到拒絕。

海恩斯表示，「消息人士透露，尼克在失去羅賓森後，曾非常積極嘗試交易得到鵜鶘中鋒米西，但提出的多次報價都被拒絕。鵜鶘將米西視為球隊核心之一，並明確表示他是非賣品。」

由於交易米西失敗，佐蒙德也被外界視為尼克補強禁區的備案。事實上，現年32歲的佐蒙德與羅賓森球風相近，同樣以籃板、護框及禁區防守替球隊做出貢獻。

不過，隨著自由市場才剛開始，尼克仍不排除持續透過交易或簽約補進更多禁區深度。

身高6呎11吋（約211公分）、體重279磅（約127公斤）的佐蒙德於2012年選秀首輪第9順位被活塞選中，效力活塞期間，他曾連續7個賽季高居聯盟進攻籃板王，並4度榮膺NBA籃板王（2015-16、2017-18至2019-20），是聯盟近年最具代表性的籃板型中鋒之一。

2021-22賽季，佐蒙德曾先後效力籃網與76人，其中代表籃網出賽24場時，場均能攻下11.8分、10.3籃板，展現雙十身手。

佐蒙德近兩季則效力76人，合計出賽152場，場均可貢獻6.5分、8.4籃板及1.4助攻，與新秀波納（Adem Bona）共同分擔替補中鋒工作，同時也扮演年輕球員的重要導師角色。

值得一提的是，佐蒙德上季成功開發外線能力，三分球90投32中，命中率35.6%，遠高於過去生涯累計僅投進18顆三分球的紀錄。此外，他的罰球命中率也提升至生涯新高的63.1%。

談到自己外線能力的進步時，佐蒙德也表示：「這不只是今年，而是我整個職業生涯投入無數時間努力的成果，很高興這些付出終於展現在場上。也要感謝76人總教練諾斯（Nick Nurse）給我投三分的綠燈。」

生涯14個NBA賽季，佐蒙德曾效力活塞、騎士、湖人、籃網、公牛及76人，累積場均12.1分、11.9籃板。

佐蒙德最佳球季則出現在2017-18賽季，當時場均可攻下15分、16籃板、3助攻、1.6阻攻及1.5抄截，展現全能禁區統治力，並在2016年、2018年兩度入選NBA明星賽，以及一次NBA年度第三隊（2015-16）。

ESPN 佐蒙德 羅賓森 尼克 唐斯

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