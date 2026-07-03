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NBA ／6歲小球迷淚崩喊「希望你回來」！布朗暖心回應：我們永遠是朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克將布朗交易至76人後，讓一名年僅6歲的小球迷淚崩。布朗也親自在社群媒體留言安慰。 美聯社
塞爾蒂克將布朗交易至76人後，讓一名年僅6歲的小球迷淚崩。布朗也親自在社群媒體留言安慰。 美聯社

2026世足賽

塞爾蒂克將效力10年的前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）交易至76人後，不僅震驚球迷，也讓一名年僅6歲的小球迷淚崩。對此，布朗親自在社群媒體留言安慰，暖心回應感動不少網友。

這段在社群瘋傳的影片中，6歲男童吉歐（Gio）身穿布朗的7號球衣，一邊哭一邊向偶像道別：「我真的很愛你，你對我來說意義重大，你是我全NBA最喜歡的球員。」吉歐含著眼淚說道。

他還拿出一封準備寄給布朗的信，上面寫著，「我愛你，JB，希望有一天你能回來。」

吉歐的母親（Gigi Jean）也坦言，這是她第一次看到兒子因為一名球員離隊而如此傷心。她在社群平台寫道，「我想，我6歲的兒子剛經歷人生第一次心碎。他最喜歡的球員布朗被交易了，看著他哭成這樣，我自己也忍不住掉眼淚。」

吉歐曾兩度在學校活動中見過布朗，因此對這位球星有著深厚感情。吉吉也盛讚布朗一直都是孩子們的榜樣，「他總是願意陪伴孩子，也願意和家長互動，非常謙虛。」

吉吉接著說，「我不認為我們還會再遇到像他這樣熱心社區、謙遜又有學識的球員。希望球隊未來能彌補這個空缺，但現在，我的孩子真的很難過。」

幾個小時後，布朗便親自在留言區寫下，「沒事的，小兄弟。我們永遠都是朋友。」並附上一顆愛心表情符號。

布朗效力塞爾蒂克長達10個球季，期間場均可攻下20分、5.5籃板，自2019-20賽季起每季場均得分都突破20分，5度入選全明星賽，並於2024年率隊奪得NBA總冠軍，獲選總冠軍賽MVP。

此次塞爾蒂克以布朗為交易主體，換回喬治（Paul George）、2028年首輪選秀權（附帶對波士頓有利的互換權）、2031年76人無保護首輪權和2個二輪選秀權，引發不少球迷討論。

NBA 布朗 社群媒體

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