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NBA／尼克連失2位冠軍中鋒 想交易鵜鶘長人遭打槍、有意詹皇

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘隊長人米西（Yves Missi）。 路透
鵜鶘隊長人米西（Yves Missi）。 路透

2026世足賽

尼克隊奪下2025-26賽季冠軍，但休賽季接連失去德國中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）和羅賓森（Mitchell Robinson）兩名禁區硬漢，想交易來鵜鶘隊長人米西（Yves Missi），但被鵜鶘拒絕。

尼克雖奪下冠軍，但老闆杜蘭（James Dolan）早放話不會超過第二層稅線，因此只能放棄季後賽神勇的禁區大將羅賓森，他日前以3年4740萬美元價碼轉戰同區的塞爾蒂克隊。羅賓森上季出賽60場，平均上場19.6分鐘，就能貢獻5.7分8.8籃板1.2火鍋。胡克波提雖不是主力中鋒，但也獲得76人隊1年340萬美元合約。

知名記者海恩斯（Chris Haynes）透露，尼克休賽季曾試圖引進中鋒米西，多次向鵜鶘提出報價都被拒絕，鵜鶘將米西視為關鍵核心，並告知尼克不會交易。米西上賽季出賽66場，平均上場19.7分鐘，攻下5.7分5.8籃板1.5火鍋。

據《紐約郵報》報導，尼克隊曾是爭巴格利（Marvin Bagley III）的球隊之一，但他最終同意與金塊隊簽下1年合約。

知名記者費雪（Jake Fischer）今天指出，尼克已正式對詹姆斯（LeBron James）表現出興趣。

尼克 鵜鶘 LeBron James

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