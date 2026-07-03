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NBA／湖人網羅庫明加面臨競爭！傳騎士等3隊加入爭奪戰
庫明加（Jonathan Kuminga）今年2月被勇士隊交易至老鷹隊，季後老鷹不執行合約2430萬美元的球隊選項，讓他成為自由球員。如今傳出湖人、騎士和公鹿對他有興趣，老鷹也有意把他簽回來。
現年23歲的庫明加擁有高天賦，但一直不受勇士總教練柯爾（Steve Kerr）重用，今年2月被交易至老鷹，上季在勇士和老鷹共出賽36場，平均攻下12.2分5.6籃板2.5助攻，三分命中率33.3%。
《The Athletic》湖人隨隊記者沃伊克（Dan Woike）昨天已指出，湖人正尋找年輕側翼強化防守，庫明加正是人選之一。
根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）今天報導，儘管老鷹不執行庫明加合約球員選項，仍願意和他續約，公鹿、騎士和湖人也對他有興趣。
騎士上賽季主力前鋒韋德（Dean Wade）轉投76人隊，公鹿交易安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後邁向重建，湖人失去詹姆斯（LeBron James），加上八村壘可能不會回歸，側翼戰力亟需補強。
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