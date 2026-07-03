NBA／聯盟籃球相關營收低於預期 託管金制度讓最高薪柯瑞少賺1億

NBA公布2025-26年賽季最終財務結算，聯盟籃球相關收入（BRI）達到116.8億美元，高於前一季的102.5億美元。依照勞資協議中的收益分享制度，這項收入結果意味著球員與球團老闆將大致分配一筆約5.8億美元的託管帳戶資金，以確保聯盟整體分潤比例符合規定。

根據NBA勞資協議，球員應透過薪資與福利形式取得籃球相關收入的51%。為了確保最終收入分配符合比例，NBA每年會先扣留球員薪資的10%作為託管金，等到賽季結束後依照實際收入進行結算與分配。

2025-26年賽季NBA整體收入雖受到地方體育電視網市場低迷影響，但紐約尼克一路奪下總冠軍，仍為聯盟帶來不小助益。相較之下，2025年總冠軍賽由於雷霆和溜馬均屬於小市場對決，商業聲量相對有限。另一方面，2025-26年賽季也是NBA全新11年760億美元媒體轉播合約生效的第一個賽季。

2025-26年賽季球員總薪資與福利達到62.7億美元，已超過籃球相關收入51%的門檻。最終託管帳戶資金分配結果為54.8%歸球團老闆、45.2%歸球員，以把整體球員收入拉回51%的規定比例。相較之下，前一季託管金有超過90%回到老闆手中。

以球員薪資中被扣留的10%託管金來看，球員最終拿回不到一半。實務上，這代表每名球員2025-26年賽季原本談好的薪資，最後大約被扣掉5.5%。舉例來說，一名年薪2000萬美元的球員，實際到手約為1890萬美元。薪資專家平卡斯（Eric Pincus）最早在他的文章中提到這項託管金分配結果。

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）上季以5980萬美元成為NBA最高薪球員，因此扣款金額也是全聯盟最多，預計將少拿330萬美元（約1.05億台幣）。不過值得一提的是，柯瑞場外收入估計也達5500萬美元。其他扣款金額較高的球星還包括安比德（Joel Embiid）與約柯奇（Nikola Jokic），兩人各約少拿300萬美元。

即使有託管金扣款，NBA仍是全球球員收入最高的職業運動聯盟，平均薪資超過1000萬美元。上季共有60名球員薪資至少達3000萬美元，幾乎是NFL同級薪資球員數量的2倍。

NBA託管制度是在1999年勞資協議中導入，過去通常會扣留球員薪資的8%至10%。2014-15年賽季起曾連續3季因聯盟收入大幅成長，造成分潤比例失衡，當時100%託管金都退還給球員，甚至還額外發放補充款項。

NBA這次最終財務結算，也確定2026-27年賽季薪資上限為1.6496億美元，幾乎與3月預估的1.65億美元相同。相較2025-26年賽季的1.546億美元，增幅為6.7%。至於2027-28年賽季早期預估薪資上限為1.74億美元，預計再成長5.5%。