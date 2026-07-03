NBA／柯瑞最後爭冠窗口怎麼補強？ 傳勇士高層可接受原陣容再拚一年

金州勇士今年休賽季至今尚未完成真正震撼市場的大型操作，但據傳如果最終無法推動重磅補強，球團也能接受大致以原班人馬陣容再拚一季。

勇士在2025-26年賽季結束後，一度被視為休賽季最值得關注的球隊之一。外界原本預期，金州會積極投入市場，尋找能提升爭冠機會的高知名度球員。不過截至目前為止，勇士仍未在今年休賽季投下重大震撼彈。

根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士即使最後沒有做出任何能明顯提升柯瑞（Stephen Curry）爭冠機率的重大陣容補強，球團內部似乎也不會因此過度不安。

史萊特透露：「勇士看起來確實具備合約匹配彈性，也握有首輪選秀權，足以執行這類交易。不過目前仍持續有跡象顯示，如果最後必須以大概原本陣容重新出發，球團高層也可以接受。」

勇士今年休賽季至今並未製造太大聲量，主要操作重點放在留下上季部分關鍵戰力。球隊在2026年選秀會以首輪第11順位選進倫德伯格（Yaxel Lendeborg）後，接著與多名球員完成新合約，包括以2年1400萬美元續留霍福特（Al Horford）、以2年1100萬美元續留梅爾頓（De'Anthony Melton），以及以2年4000萬美元續留波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

勇士過去一段時間曾多次與雷納德（Kawhi Leonard）傳出關聯，相關傳聞甚至可追溯到上季。不過這位2屆總冠軍賽MVP最終選擇透過洛杉磯快艇交易，重返多倫多暴龍。

另一方面，就在詹姆斯（LeBron James）宣告不會回歸洛杉磯湖人後，勇士迅速被視為最可能的落腳處之一。只是這位41歲超級球星也吸引多隊競爭，包括騎士、熱火、76人等，都被認為可能是勇士爭取詹姆斯時的強勁對手。

勇士在2025-26年賽季結尾表現令人失望，因此球隊原本被期待會在休賽季大幅調整，以替柯瑞爭取最後階段的爭冠窗口。不過從目前操作來看，勇士尚未做出足以說服外界相信他們能在2026-27年賽季重新成為強力爭冠隊的重大補強。

如果勇士最終無法完成大交易，球團可能會選擇相信現有陣容，不過在西區競爭持續激烈的情況下，勇士若真的「原班人馬再來一次」，能否加入季後賽競爭行列，仍是外界最大疑問。