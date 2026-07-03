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NBA／傳八村壘有意加入勇士、灰狼 美媒曝湖人可能為留人裁艾頓

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘。 歐新社
八村壘。 歐新社

2026世足賽

上季效力湖人隊的日本前鋒八村壘休賽季成為自由球員，至今仍未決定新東家，傳出八村壘的團隊已經和灰狼勇士隊聯繫。

據《The Stein Line》報導，八村壘的團隊已聯繫灰狼與勇士，探索潛在簽約可能性。八村本季場均攻下11.5分3.3籃板，三分命中率44.3%。季後賽表現更猛，平均得到17.5分4籃板，三分命中率高達56.9%。

八村壘若加盟灰狼，將有機會填補藍道（Julius Randle）與里德（Naz Reid）離隊後留下的大前鋒空缺。勇士休賽季陣容沒有太大變動，最近傳出在爭取詹姆斯（LeBron James）加盟，灰狼也是爭取詹姆斯的球隊之一。

另外，ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）認為八村壘仍有機會重返湖人，但要將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）或艾頓（Deandre Ayton）其中一人的合約攤提裁掉，才有機會開高薪留人。

八村壘 湖人 灰狼 勇士

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