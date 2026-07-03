NBA／詹姆斯自由市場不急做決定 勇士騎士熱火成最熱門下家

雖然拋出離開湖人震撼彈，但詹姆斯（LeBron James）面對今年自由市場仍不急於要做出決定，目前也沒有明確時間表。

報導指出，由於詹姆斯對自己願意簽下的合約類型展現一定彈性，因此他可以保持耐心，慢慢評估各隊提案，而不像2010年或2014年那樣，因為自己的決定牽動整個聯盟市場進度。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）談到詹姆斯情況時表示：「詹姆斯現在並不急著做決定。他正在評估所有事情。在這一切當中，他最大的優先考量，是找到一支他認為有機會打有意義比賽、並競爭總冠軍的球隊。據我了解，這不會是一個以財務或金錢為主導的決定。」

查拉尼亞也透露，詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）自自由市場開啟以來，已收到大約10到12支球隊的招募提案。這也顯示，即使詹姆斯已進入生涯後期，他在市場上仍具備極高吸引力。

目前勇士、騎士與熱火均被認為是詹姆斯最有可能加盟的3支球隊。這3隊對詹姆斯都有不同層面的連結與吸引力，包括勇士能提供與柯瑞（Stephen Curry）聯手爭冠的機會，騎士則是詹姆斯職業生涯最具情感意義的母隊之一，熱火則曾是他巔峰時期拿下冠軍的地方。

此外，金塊與76人也被點名為已經與詹姆斯方面接觸的球隊。這些球隊都具備一定競爭力，也可能符合詹姆斯希望在生涯尾聲繼續打重要比賽、追逐總冠軍的目標。

查拉尼亞補充表示：「詹姆斯接下來可能會花幾天時間整理這些資訊，釐清自己目前的想法。現在沒有時間表。」

對詹姆斯而言，這次自由市場選擇的重點並不在於最大合約，而是能否加入一支真正具備爭冠機會的球隊。隨著各隊陸續提出招募方案，他的下一站也將成為今年自由市場最受矚目的焦點。