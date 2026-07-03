NBA／續留里夫斯又引進中鋒凱斯勒 湖人光速補強讓唐西奇很滿意

洛杉磯湖人在今年自由市場開啟後已陸續完成幾項關鍵操作，新當家核心唐西奇（Luka Doncic）對目前看到的補強成果相當滿意。

根據報導，唐西奇對於湖人休賽季的發展與簽約感到興奮。他指出：「唐西奇對湖人的簽約感到『興奮』，球隊透過留下里夫斯（Austin Reaves），補進頂級護框中鋒凱斯勒（Walker Kessler），回應了他對於陣容最主要的期待。」

消息人士也透露，雖然唐西奇今年夏天人在歐洲，與球隊之間存在明顯時差，但湖人仍持續與唐西奇及其團隊保持固定溝通，確保球團休賽季方向與這位明星後衛的需求一致。

湖人今年自由市場的首要任務，就是處理里夫斯的續約問題。球隊最終以4年1.85億美元頂薪延長合約留下這位落選後衛，確保他繼續留在洛杉磯，成為唐西奇身邊的重要後場搭檔。

在自由市場開啟初期沉寂幾小時後，湖人隨即展開一連串操作，補進多名關鍵角色球員，包括以4年5200萬美元簽下瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、以2年1900萬美元簽下塞克斯頓（Collin Sexton），以及以4年6000萬美元簽下葛萊姆斯（Quentin Grimes），神速補強輪替深度與攻守配置。

更重要的是，湖人終於替唐西奇找來他一直需要的禁區長人。球隊透過與猶他爵士先簽後換，讓凱斯勒以4年1.3億美元合約加盟洛杉磯。凱斯勒具備護框、籃板與禁區防守能力，預期將成為湖人新體系中支撐防線的重要核心，也能替唐西奇在進攻端創造更多空間與擋拆選擇。

雖然湖人今夏失去肯納德（Luke Kennard）、史馬特（Marcus Smart）、海斯（Jaxson Hayes），其中最受矚目的則是詹姆斯（LeBron James）離隊，但球隊似乎並未因此停下腳步。相反地，湖人已明確轉向全新的唐西奇時代，圍繞這位超級後衛打造陣容。

從續留里夫斯，到補進凱斯勒與多名角色球員，湖人休賽季操作展現清楚方向：不再只是延續過去以詹姆斯為核心的模式，而是全面進入唐西奇主導的新階段。對唐西奇來說，湖人能在自由市場初期就回應他的陣容需求，也讓新賽季洛杉磯的重建與爭冠藍圖更受期待。