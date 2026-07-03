NBA／名帥唐納文轉任馬刺首席助教 接替史威尼空缺輔佐強森

就在首席助教史威尼（Sean Sweeney）離隊接掌魔術主帥後，馬刺很快延攬了前公牛總教練唐納文（Billy Donovan）來頂替，將在總教練強森（Mitch Johnson）身邊扮演重要輔佐角色。

唐納文自2015年起就在NBA擔任總教練，先是在雷霆執教5個賽季，之後6個賽季都是執掌公牛，例行賽戰績累積469勝413敗，勝率5成32，也以善於與球員建立良好關係聞名。

在進入NBA之前，唐納文曾在佛羅里達大學執教19年，期間3度獲選SEC年度最佳教練，率隊拿下2座NCAA全國冠軍。他在大學籃壇建立名人堂等級聲望後，於2015年離開佛羅里達，正式展開NBA教練生涯。

2025-26年賽季結束後，唐納文選擇不再回到公牛總教練位置。據了解，他認為雙方重新開始對彼此都是最佳選擇，而公牛看似即將進入重建階段，被認為是他做出離隊決定的重要因素。公牛隨後延攬史普利特（Tiago Splitter）擔任新任總教練。

在離開公牛後，唐納文一度被視為奧蘭多魔術總教練職缺的熱門人選。不過巧合的是，魔術最終聘請了前馬刺首席助教史威尼（Sean Sweeney）擔任總教練，也讓馬刺首席助教位置出現空缺。如今唐納文加入聖城，正好接替史威尼離隊後留下的位置。

唐納文過去執教雷霆期間，曾帶過亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）1個賽季，具備與年輕球星合作、協助球隊重整競爭力的經驗。這對以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）為核心的馬刺而言，將是相當重要的教練團補強。

馬刺上季在溫班亞瑪帶領下打出驚人成長，例行賽拿下62勝，並且一路闖進總冠軍賽，最終以1勝4敗不敵紐約尼克，距離總冠軍只差最後一步。對一支剛站上西區頂端、且距離冠軍僅差3勝的球隊來說，唐納文選擇加入馬刺，無疑是相當合理的下一站。

新賽季馬刺將力拚延續上季總冠軍賽之旅，唐納文的加入也被視為球隊持續打造爭冠體系的重要一步。