世界盃男籃／精壯約柯奇率塞爾維亞晉級次輪 好搭檔穆雷現身瑞士觀戰

金塊「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）在今年NBA季後賽早早落幕，轉而將戰場放在2027年FIBA世界盃歐洲區資格賽。

就在塞爾維亞作客瑞士的比賽中，身材愈發精壯的約柯奇再度展現主宰力，上場30分鐘，繳出22分14籃板7助攻、接近大三元全面數據，率領球隊以97比73大勝；塞爾維亞在C組戰績提升到3勝2敗，確定取得歐洲區資格賽第二輪門票，接下來將於7月6日回到主場迎戰波士尼亞，完成首輪最後一戰。

由於資格賽第一輪所有戰績都會帶進下一階段，塞爾維亞剩餘每一場比賽仍相當重要。歐洲區資格賽第二輪共有4個分組，每個分組將由6支球隊競爭，最終前3名才能取得2027年世界盃參賽資格。

塞爾維亞此役不只靠約柯奇撐場，效力熱火的前鋒約維奇（Nikola Jovic）也提供重要火力支援，攻下22分並送出5助攻。值得一提的是，約柯奇在金塊的隊友穆雷（Jamal Murray）也現身瑞士觀戰，親自到場支持這位好搭檔。

約柯奇雖然再度打出統治級表現，但賽後他明確表示，不希望焦點放在自己身上。當媒體問到重返國家隊的感受時，這位3屆NBA年度MVP沒有談論個人狀態，而是立刻把話題轉回球隊表現。

「我認為這場記者會應該是談這場比賽和這支球隊。我們開局打得不好，而我要談的是這件事，不是談我自己，所以不好意思。」約柯奇說。

即使塞爾維亞最終以24分差距大勝，約柯奇仍對比賽開局不完全滿意。他指出，球隊在一開始沒有正確運用小犯規，也沒有把侵略性放在該出現的位置。

約柯奇說：「我們開局打得不好，沒有善用小犯規。我們在不該積極的地方太積極，而在應該積極的地方卻不夠積極。」

他也提到，塞爾維亞上半場在防守籃板上出現問題，不過他肯定球隊在第三節尾聲到第四節初段改變戰局的那組陣容。正是那段時間的防守強度與節奏提升，讓塞爾維亞逐漸拉開比分，最終在客場帶走一場重要勝利。

森根帶領土耳其小組賽全勝。圖截自FIBA官網

另一方面，和塞爾維亞同在C組的土耳其則是持續強勢表現，在火箭中鋒森根（Alperen Sengun）的坐鎮之下，客場擊退波士尼亞，小組賽豪取5連勝，保持不敗之身。土耳其小組賽收官戰將面對瑞士，爭取全勝晉級第二輪。