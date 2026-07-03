NBA／瓊斯1年合約續留金塊 擔任穆雷替補維持後場深度

面臨團隊薪資壓力的金塊，只能想辦法在自由市場中尋找可靠又便宜的補強機會，這一次他們將目標放在後場。根據報導，上季幾經輾轉的控衛瓊斯（Tyus Jones）已經同意以1年合約重返丹佛。

雖然合約細節並未透露，但考量金塊目前薪資空間吃緊，外界預期這很可能是一份老將底薪合約，也不排除部分保障或非保障形式。

現年30歲的瓊斯是在2015年選秀會上以首輪第24順位被選上，生涯前4季效力灰狼，之後又在灰熊待了4年。他過去曾被視為聯盟最佳替補控衛之一，但近年開始在多隊之間流動，2025-26年賽季表現也明顯不如過往穩定。

瓊斯上季原本與奧蘭多魔術簽下1年700萬美元合約，一共出賽48場。到了季中交易截止日前，魔術將他送往黃蜂，換回現金與未來二輪選秀權；不過他在黃蜂停留不到48小時，又立刻被轉手送往獨行俠。幾週後，獨行俠為了騰出球員名單位置將他裁掉，瓊斯隨後才與金塊簽下直到賽季結束的合約。

整個2025-26年賽季，瓊斯合計為魔術、獨行俠與金塊出賽67場，平均每場上場14.6分鐘，繳出3.0分、2.4助攻、1.1籃板，投籃命中率34.9%、三分命中率29.2%、罰球命中率77.8%。他也在季後賽為金塊出賽3場，但丹佛首輪以2勝4敗遭灰狼淘汰。

瓊斯加盟金塊後，例行賽為丹佛出賽11場，平均每場上場8.3分鐘，攻下2.2分、1.3籃板、1.2助攻。雖然上場時間有限，但在金塊決定不執行皮克特（Jalen Pickett）選項後，球隊在穆雷（Jamal Murray）身後一度缺乏替補控衛，因此重新簽回瓊斯成為合理選擇。

身高6呎的瓊斯在防守端確實有明顯限制，不過他向來以穩定控球與保護球權聞名，過去曾多次在助攻失誤比領先全聯盟。對需要替補控衛深度的金塊來說，瓊斯仍是能以低成本補上輪替需求的選項。