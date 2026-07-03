NBA／雷納德迎昔日馬刺戰友！暴龍1年390萬美元簽下安德森

隨著兩屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）重返暴龍，球隊也持續在自由市場補強陣容。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，老將前鋒安德森（Kyle Anderson）已與暴龍達成1年390萬美元（約新台幣1.1億元）合約，將與昔日隊友雷納德再度聯手。

現年32歲的安德森上季輾轉效力3支球隊，先在爵士出賽20場，之後於交易中轉戰灰熊，並在2月遭球隊釋出，隨後加盟灰狼完成球季。

儘管一季歷經多次轉隊，安德森仍維持穩定表現，43場比賽場均可貢獻6.2分、3.5籃板、2.9助攻，投籃命中率53%，三分球命中率36.4%，持續展現自己是值得信賴的角色球員。

暴龍今夏積極重整戰力，在迎回冠軍核心雷納德後，再補進安德森增添板凳深度，同時填補瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）轉投湖人後留下的前場空缺，預計將與巴恩斯（Scottie Barnes）及雷納德組成新賽季核心陣容。

值得注意的是，安德森和雷納德曾於2014至2018年效力馬刺時當過4年隊友，如今兩人將在多倫多再次攜手，力拚協助暴龍朝東區冠軍發起挑戰。