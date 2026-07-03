NBA／雷霆控制薪資不忘補強！重新簽前鋒老臣 一口氣節省7000萬

根據報導，雷霆提出1年500萬美元合約續留陣中深受喜愛的31歲前鋒老臣威廉斯（Kenrich Williams），他將重返奧克拉荷馬，迎接個人生涯第7個賽季。

威廉斯上季在雷霆扮演穩定的前場輪替角色，例行賽出賽56場，平均每場上場約15.3分鐘，繳出6.5分、3.3籃板、1.4助攻的成績。他雖然不是球隊主要進攻核心，但能提供前場深度、團隊防守、拚勁與外線投射，是雷霆板凳席上相當可靠的老將。

上季威廉斯整體投籃命中率47.3%，三分命中率也達38.8%，持續展現穩定外線能力。對一支年輕又具競爭力的雷霆來說，他的經驗、韌性與角色球員價值，仍是球隊輪替配置中的重要一環。

威廉斯原本與雷霆簽有4年2717萬美元合約，不過球隊先前決定不執行他2026-27年賽季720萬美元球隊選項，讓他成為完全自由球員。儘管如此，雷霆最終仍選擇以新合約把他帶回陣中，繼續為球隊效力。

威廉斯是在2020年休賽季透過亞當斯（Steven Adams）交易案從鵜鶘來到雷霆。加盟雷霆後，威廉斯逐漸成為球隊文化與更衣室中受到重視的老將之一。

衛冕失利的雷霆在今年休賽季著重在「薪資瘦身」，先後送走了板凳戰將維金斯（Aaron Wiggins）和喬伊（Isaiah Joe），如今透過重新續約威廉斯，也讓球隊薪資節省220萬美元（約7000萬台幣），也是不無小補。

另一方面，為了維持戰力，雷霆也執行了多特價值1770萬美元的合約，同時沒有執行哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）下季價值2850萬美元的球隊選項，改為簽下3年7500萬美元延長合約協議。