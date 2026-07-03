NBA／暴龍隊魂正式告別！羅瑞ㄧ日合約退休 隊史第2件退休球衣將誕生

根據《Sportsnet》記者葛蘭傑（Michael Grange）報導，暴龍隊史傳奇控衛羅瑞（Kyle Lowry）將正式履行當年的承諾，與暴龍簽下一日合約，並以多倫多球員身分宣布退休，替這段長達19年的NBA生涯寫下完美句點。

羅瑞於2012年夏天透過交易從火箭加盟暴龍，在2012-13至2020-21賽季效力球隊長達9年，從球隊主控一路成長為聯盟頂級控衛，6度入選明星賽，並多次獲選年度最佳陣容，帶領暴龍從長年無緣季後賽的球隊，蛻變成東區勁旅。

2017-18賽季，羅瑞率領暴龍創下隊史例行賽最多勝紀錄。隔年球隊迎來雷納德（Kawhi Leonard）加盟後，兩人攜手率隊一路闖進總冠軍賽，最終以4：2擊敗勇士，奪下隊史首座NBA總冠軍。

效力暴龍期間，羅瑞締造隊史助攻、抄截、三分球命中數、季後賽勝場等多項紀錄，並於2016年代表美國男籃贏得里約奧運金牌，成就輝煌職業生涯。

事實上，2021年羅瑞被交易至熱火時，他便承諾生涯結束時一定會回到暴龍，如今也終於實現這項約定。

不過消息曝光後，羅瑞本人隨即在社群媒體發文，希望外界等待他親自宣布，不滿退休消息提前曝光。

「等我自己親口說，不要讓別人替我說！！！（Wait for the word to come from me, not someone else!!!）」，並附上搖頭表情符號。雖然他並未否認退休消息，但明顯希望由自己親自向外界宣布生涯最後決定。

近兩個半賽季，羅瑞效力家鄉球隊76人。2024年交易截止日前加盟76人後，他迅速成為球隊重要輪替，例行賽場均上場28分鐘，繳出8分、2.8籃板、4.6助攻，並在季後賽6場比賽全部擔任先發。

2024-25賽季，羅瑞仍是76人輪替成員之一，不過隨著球隊戰績不佳及傷勢影響，上場時間逐漸減少，甚至在缺陣期間以助理教練身分協助球隊。上季他執行球員選項完成生涯第20個賽季，僅出賽14場，同時也兼任《Amazon Prime Video》NBA轉播分析師。

值得一提的是，羅瑞生涯最後一次回到多倫多出賽時，全場球迷在他最後幾分鐘替補上場時起立歡呼，場面相當溫馨。此外，76人球星馬克西（Tyrese Maxey）也曾多次表示，羅瑞在場內外都給予自己許多指導，是球隊年輕球員的重要導師。

消息指出，暴龍將於美東時間7月7日舉辦記者會及退休儀式，特地選在7月7日，也呼應羅瑞生涯代表背號「7號」，球團更向受邀人士形容，這將是「暴龍隊史具有里程碑意義的重要時刻」。

這場退休儀式也預計替後續致敬活動揭開序幕。根據消息來源，暴龍計畫在2026-27賽季例行賽期間退休羅瑞的7號球衣，屆時將與卡特（Vince Carter）的15號球衣一同高掛於主場豐業銀行球館，成為隊史唯二退休背號。

此外，暴龍今年休賽季才迎回昔日冠軍核心雷納德，不同的是，雷納德將繼續征戰NBA，而羅瑞則選擇用最具象徵意義的方式，回到成就自己傳奇生涯的起點，為職業生涯劃下句點。