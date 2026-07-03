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NBA／勇士「士官長」巴特勒現身桃機！曬台啤、星宇航空
勇士隊球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）無預警現身桃園機場，他還在個人IG分享影片並標註台灣，以及台灣啤酒和星宇航空的照片。
今天稍早有網友捕捉到巴特勒出現在桃園機場的畫面，巴特勒不久之後在IG限時動態分享他抵達台灣的影片，並標註台灣台北，還分享星宇航空和台灣啤酒的照片。
巴特勒日前才現身世界盃足球賽現場，今天就來到台灣，讓球迷非常驚喜。巴特勒目前沒發布任何台灣公開活動或商業行程，因此外界推測可能只是轉機。
巴特勒上季出賽38場，平均得到20分5.6籃板4.9助攻，不過他後來遭遇重傷，新賽季將長期缺陣，日前還捲入戴維斯（Anthony Davis）交易案傳聞。
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