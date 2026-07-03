快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士「士官長」巴特勒現身桃機！曬台啤、星宇航空

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒。圖／擷取自巴特勒IG限動
巴特勒。圖／擷取自巴特勒IG限動

2026世足賽

勇士隊球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）無預警現身桃園機場，他還在個人IG分享影片並標註台灣，以及台灣啤酒和星宇航空的照片。

今天稍早有網友捕捉到巴特勒出現在桃園機場的畫面，巴特勒不久之後在IG限時動態分享他抵達台灣的影片，並標註台灣台北，還分享星宇航空和台灣啤酒的照片。

巴特勒分享台灣啤酒和星宇航空。圖／擷取自巴特勒IG限動
巴特勒分享台灣啤酒和星宇航空。圖／擷取自巴特勒IG限動

巴特勒日前才現身世界盃足球賽現場，今天就來到台灣，讓球迷非常驚喜。巴特勒目前沒發布任何台灣公開活動或商業行程，因此外界推測可能只是轉機。

巴特勒上季出賽38場，平均得到20分5.6籃板4.9助攻，不過他後來遭遇重傷，新賽季將長期缺陣，日前還捲入戴維斯（Anthony Davis）交易案傳聞。

勇士 Jimmy Butler

相關新聞

NBA／勇士「士官長」巴特勒現身桃園機場！曬台灣啤酒、星宇航空

勇士隊球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）無預警現身桃園機場，他還在個人IG分享影片並標註台灣，還有台灣啤酒的照片。

NBA／76人重磅換來布朗後再補板凳火力 西蒙斯2年1230萬美元加盟

費城76人在透過交易引進FMVP布朗（Jaylen Brown）之後，持續進行陣容補強。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，自由球員後衛西蒙斯（Anfernee Simons）同意以2年1230萬美元合約加入費城，其中第2年為球員選項。

NBA／補強後再留3D鋒線！伊森5年8150萬美元續約火箭

火箭今夏持續鞏固年輕核心陣容，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，受限自由球員伊森（Tari Eason）今日與球隊達成5年8150萬美元（約新台幣24億元）全額保障合約，正式續留休士頓。

NBA／勇士袋棍球巨星轉戰太陽！網：只是雙向合約有點扯

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士隊袋棍球巨星史班瑟（Pat Spencer）和太陽隊達成協議，簽下雙向合約，許多球迷困惑竟然拿不到正式合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。