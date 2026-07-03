NBA／76人重磅換來布朗後再補板凳火力 西蒙斯2年1230萬美元加盟

費城76人在透過交易引進FMVP布朗（Jaylen Brown）之後，持續進行陣容補強。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，自由球員後衛西蒙斯（Anfernee Simons）同意以2年1230萬美元合約加入費城，其中第2年為球員選項。

消息人士透露，西蒙斯是在多支球隊追求下選擇76人，主因是他相信自己非常適合費城重新打造後的陣容。隨著布朗加盟，加上西蒙斯補進後場火力，76人將進一步提升進攻端爆發力與輪替深度。

現年27歲的西蒙斯職業生涯前7年都效力拓荒者，之後在哈勒戴（Jrue Holiday）交易案中被送往塞爾蒂克。他在波士頓擔任第六人表現不俗，出賽49場，平均攻下14.2分，三分命中率達39.5%。不過，隨後他又被交易至公牛，換來佛西維奇（Nikola Vucevic）。

西蒙斯加盟公牛後僅出賽6場，就因左手腕傷勢惡化，最終提前結束賽季。儘管上季後段受到傷勢影響，但他過去5季平均仍有18.8分進帳，在去年板凳球員三分命中數排名聯盟第6。

76人上季板凳得分與三分命中數都排名聯盟倒數3名，進攻火力不足是球隊明顯弱點。西蒙斯具備持球進攻、外線投射與替補帶隊能力，若能恢復健康，將有機會成為費城第2陣容的重要得分來源，也能在主力身邊提供拉開空間的威脅。

西蒙斯先前是在2022年與拓荒者簽下4年1億美元合約，今年合約到期後投入自由市場。