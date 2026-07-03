NBA／勇士袋棍球巨星轉戰太陽！網：只是雙向合約有點扯

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士隊袋棍球巨星史班瑟（Pat Spencer）和太陽隊達成協議，簽下雙向合約，許多球迷困惑竟然拿不到正式合約。

史班瑟生涯前3季都效力勇士，終於在上賽季獲得正式合約，出賽66場，平均得到7.2分3.5助攻2.4籃板，三分命中率35.7%，表現深受勇士主帥柯爾（Steve Kerr）信賴。

沒想到史班瑟離開勇士，只有拿雙向合約。美國網友們紛紛為他抱不平，「只是雙向合約？老實說有點扯，明明值得正式合約」、「只有雙向我覺得不合理」、「真不敢相信他沒拿到正式合約」。

史班瑟大學時期是袋棍球超級巨星，後來改打籃球，2023-24賽季進聯盟，去年12月在勇士獲得生涯首張正式合約。不過太陽目前後場人手充足，有布克（Devin Booker）、格林（Josh Green）、葛里斯佩（Luke Kennard）、肯納德（Luke Kennard）、古德溫（Jordan Goodwin）和布耶（Jamaree Bouyea）等人，史班瑟上場時間可能受限。