NBA／補強後再留3D鋒線！伊森5年8150萬美元續約火箭

火箭今夏持續鞏固年輕核心陣容，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，受限自由球員伊森（Tari Eason）今日與球隊達成5年8150萬美元（約新台幣24億元）全額保障合約，正式續留休士頓。

事實上，雙方去年休賽季曾展開續約談判，火箭當時提出一份具誠意的合約，不過消息人士透露，伊森團隊希望獲得更多保障金額，因此未能在10月續約截止日前達成共識，也讓他以受限自由球員身分投入今年自由市場。

現年25歲、身高6呎8吋的伊森，是火箭於2022年選秀首輪第17順位挑中的前鋒。上季他出賽60場、34場擔任先發，場均上場25分49秒，繳出10.5分、6.3籃板，三分球命中率35.8%，每場平均出手4.3次，成為火箭重要的3D鋒線球員。

伊森上季仍處於新秀合約最後一年球隊選項，年薪僅570萬美元，雖因腳踝傷勢缺席大部分1月賽程，但他仍在季後賽展現價值，場均得分提升至12.8分，投籃命中率47.7%，成為火箭輪替陣容中不可或缺的一員。

根據報導，這份新合約將讓伊森成為火箭下季薪資第5高的球員。不過，由於另一位年輕核心湯普森（Amen Thompson）也即將獲得續約資格，火箭未來可能透過調整伊森各年度薪資分配，讓球隊更容易符合薪資上限規定。

今年休賽季火箭積極補強，不僅成功補進防守大鎖史馬特（Marcus Smart）及波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）。如今再成功留下伊森，未來他將與中鋒「神棍」森根（Alperen Sengun）、湯普森及謝普得（Reed Sheppard）共同組成火箭的年輕核心，持續朝總冠軍目標邁進。