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NBA／傳勇士2年1100萬美元約留下後衛梅爾頓 續任柯瑞後場搭檔

中央社／ 舊金山2日綜合外電報導
傳勇士2年1100萬美元約留下後衛梅爾頓。 美聯社
傳勇士2年1100萬美元約留下後衛梅爾頓。 美聯社

2026世足賽

美國職籃NBA金州勇士後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）上個賽季場均12.3分，創下生涯新高，據報他已同意以兩年1100萬美元（約新台幣3.5億元）合約續留勇士。

運動頻道ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）引述消息人士報導，原已成為自由球員的梅爾頓同意以兩年1100萬美元的合約續留勇士，合約第2年為球員選項。

這意味著28歲的梅爾頓將繼續為勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）提供後場支援。

梅爾頓在上個賽季為勇士出賽49場，創下場均12.3分的個人生涯新高紀錄。

他曾效力鳳凰城太陽、曼菲斯灰熊與費城76人，並於2024年休賽季加盟勇士。然而，由於左膝前十字韌帶傷勢，他在2024-25賽季提前報銷，最後僅出賽6場。

柯瑞 勇士 梅爾頓

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