快訊

1300噸致癌物超標油流入市面 4大超商清查急發聲「僅這家超商中鏢」

致癌沙拉油流入市面 北市全面下架「22校營養午餐曾用過」

口角之後起衝突…新北汐止驚傳持刀砍人 24歲男背部挨2刀急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／小哈德威加盟熱火能用退休背號？老哈德威嚴正拒絕兒子

聯合新聞網／ 綜合報導
小哈德威（右）加盟熱火後將不能再穿10號球衣。 美聯社
小哈德威（右）加盟熱火後將不能再穿10號球衣。 美聯社

2026世足賽

後衛小哈德威（Tim Hardaway Jr.）昨天宣布加盟熱火，其名人堂父親哈德威（Tim Hardaway）今天表示，自己在熱火退休10號球衣將不會被重新啟用，就算對象是自己兒子也不例外。

哈德威生涯曾效力熱火6個賽季，在卸下戰袍後他的10號球衣也被熱火退休，他說：「那就是我的傳奇，雖然他（小哈德威）一直很喜歡10號球衣，但當球衣被退休掛上天花板，你不會希望任何人去碰它。」

哈德威繼續補充：「幾年前他曾考慮加入熱火，當時他有問過我能不能穿10號，雖然我花了24小時認真考慮，但答案是『不行』，雖然我很愛他，他也完成許多我沒做到的事，但答案依舊是『不行』。」

小哈德威昨天與熱火簽下一年650萬美元合約，上季他在金塊提供重要的板凳火力，整季共投進224顆三分球，且命中率高達40.7%，外線質量兼備，各界普遍預期他能成為「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的關鍵助手，不過看來他在加盟後第一件事得先挑一個新背號。

熱火 安戴托昆波 金塊

相關新聞

NBA／湖人換到優質中鋒凱斯勒卻只拿C-評價 ESPN質疑交易代價太大

湖人交易爵士中鋒凱斯勒，ESPN評價僅C-，批評代價過高。雖然凱斯勒有潛力搭配唐西奇，但健康及外線能力仍存疑。爵士則獲得A+評價，被視為成功操作。

NBA／清掉莫蘭特後持續重建 灰熊把前鋒艾爾達瑪賣去獨行俠

灰熊隊將前鋒艾爾達瑪交易至獨行俠，換回後衛強生及2030年首輪選秀權，持續進行重建。艾爾達瑪上季表現亮眼，場均14.0分，但因傷缺席全季，並已簽下三年合約。

NBA／小哈德威加盟熱火能用退休背號？老哈德威嚴正拒絕兒子

小哈德威加盟熱火後，面臨背號問題，其名人堂父親哈德威拒絕允許使用退休的10號球衣。他強調，雖然兒子喜愛該號碼，但退休球衣不會被重新啟用。小哈德威簽下一年650萬美元合約，期待成為「字母哥」的關鍵助手。

NBA／便宜詹姆斯不只勇士騎士熱火搶 傳76人等3隊也有意

41歲巨星詹姆斯（LeBron James）日前宣布離開湖人隊，傳出願意接受中產或底薪合約，許多強隊都傳出有意追求，目前領先者是勇士、騎士和熱火；76人、金塊和灰狼也有意爭取。

NBA／湖人補強還沒結束！傳有意前勇士庫明加「強化防守」

湖人隊在自由球員市場第二天大開殺戒，一口氣拿下中鋒凱斯勒（Walker Kessler）、長人瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、搖擺人葛萊姆斯（Quentin Grimes）和後衛塞克斯頓（Collin Sexton）。如今還傳出，有意簽下前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。

NBA／前活塞神射手涉操控比賽圖利 出庭全盤否認指控

前活塞隊神射手畢斯利（Malik Beasley）委任律師表示，畢斯利今天對於2024年涉嫌在部分比賽中操控表現，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。