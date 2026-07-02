NBA／小哈德威加盟熱火能用退休背號？老哈德威嚴正拒絕兒子

後衛小哈德威（Tim Hardaway Jr.）昨天宣布加盟熱火，其名人堂父親哈德威（Tim Hardaway）今天表示，自己在熱火退休10號球衣將不會被重新啟用，就算對象是自己兒子也不例外。

哈德威生涯曾效力熱火6個賽季，在卸下戰袍後他的10號球衣也被熱火退休，他說：「那就是我的傳奇，雖然他（小哈德威）一直很喜歡10號球衣，但當球衣被退休掛上天花板，你不會希望任何人去碰它。」

哈德威繼續補充：「幾年前他曾考慮加入熱火，當時他有問過我能不能穿10號，雖然我花了24小時認真考慮，但答案是『不行』，雖然我很愛他，他也完成許多我沒做到的事，但答案依舊是『不行』。」

小哈德威昨天與熱火簽下一年650萬美元合約，上季他在金塊提供重要的板凳火力，整季共投進224顆三分球，且命中率高達40.7%，外線質量兼備，各界普遍預期他能成為「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的關鍵助手，不過看來他在加盟後第一件事得先挑一個新背號。