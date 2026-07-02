NBA／便宜詹姆斯不只勇士騎士熱火搶 傳76人等3隊也有意

41歲巨星詹姆斯（LeBron James）日前宣布離開湖人隊，傳出願意接受中產或底薪合約，許多強隊都傳出有意追求，目前領先者是勇士、騎士和熱火；76人、金塊和灰狼也有意爭取。

76人隨隊記者瓊斯（Tony Jones）指出，76人已表達對網羅詹姆斯（LeBron James）的興趣。今天完成震撼聯盟的布朗（Jaylen Brown）交易後，76人也正式加入爭取的行列。

瓊斯認為，從籃球角度來看，76人是詹姆斯的合理選擇，陣容有足夠得分火力、深度與持球能力，可以讓詹姆斯逐步適應自己的角色。而且不論有沒有詹姆斯，76人都被視為爭冠球隊。勇士、騎士與熱火目前被認為是爭取詹姆斯加盟的領先球隊。

如果76人成功網羅詹姆斯，將組成馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、布朗、詹姆斯和安比德（Joel Embiid）的豪華五星陣容。值得一提的是，詹姆斯與76人總管甘西（Mike Gansey）曾在騎士合作過，當時擔任發展聯盟營運總監，後來升任總管助理。甘西的弟弟史蒂夫（Steve Gansey）也在社群平台分享自己和詹姆斯高中時期的合影。

據《丹佛郵報》記者杜蘭多（Bennett Durando）報導，金塊已聯繫詹姆斯表達興趣。2018年詹姆斯與湖人簽約前，金塊老闆克倫克（Josh Kroenke）曾寄給詹姆斯一件復古金塊球衣，詹姆斯曾形容克倫克是「非常親近的朋友」。

詹姆斯欣賞金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic），且約柯奇的經紀人拉茲納托維奇（Misko Raznatovic）去年夏天曾曬出與詹姆斯同船的照片。金塊首席助教杜德利（Jared Dudley）曾和詹姆斯當過隊友，被視為親近友人。

灰狼隨隊記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）則提到，灰狼也有意詹姆斯，但幾乎可以確定不會來明尼蘇達。克勞岑斯基認為，詹姆斯應該要這麼做，灰狼4號位有巨大空缺，而且能在身邊配置出色防守者與優秀進攻球員，讓他不必獨自扛起重擔。加上詹姆斯長期以來一直很欣賞愛德華（Anthony Edwards），若能來灰狼幫忙終結漫長的冠軍荒，將讓他的史上最佳（GOAT）地位更具說服力。