快訊

北方之王崛起！英國下一任首相會有新未來？

拒否柴逆襲成史上第一隻警犬 領犬員揭考上鐵飯碗3關鍵：完勝大型狗

民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

NBA／便宜詹姆斯不只勇士騎士熱火搶 傳76人等3隊也有意

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透

2026世足賽

41歲巨星詹姆斯LeBron James）日前宣布離開湖人隊，傳出願意接受中產或底薪合約，許多強隊都傳出有意追求，目前領先者是勇士騎士熱火76人金塊灰狼也有意爭取。

76人隨隊記者瓊斯（Tony Jones）指出，76人已表達對網羅詹姆斯（LeBron James）的興趣。今天完成震撼聯盟的布朗（Jaylen Brown）交易後，76人也正式加入爭取的行列。

瓊斯認為，從籃球角度來看，76人是詹姆斯的合理選擇，陣容有足夠得分火力、深度與持球能力，可以讓詹姆斯逐步適應自己的角色。而且不論有沒有詹姆斯，76人都被視為爭冠球隊。勇士、騎士與熱火目前被認為是爭取詹姆斯加盟的領先球隊。

如果76人成功網羅詹姆斯，將組成馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、布朗、詹姆斯和安比德（Joel Embiid）的豪華五星陣容。值得一提的是，詹姆斯與76人總管甘西（Mike Gansey）曾在騎士合作過，當時擔任發展聯盟營運總監，後來升任總管助理。甘西的弟弟史蒂夫（Steve Gansey）也在社群平台分享自己和詹姆斯高中時期的合影。

據《丹佛郵報》記者杜蘭多（Bennett Durando）報導，金塊已聯繫詹姆斯表達興趣。2018年詹姆斯與湖人簽約前，金塊老闆克倫克（Josh Kroenke）曾寄給詹姆斯一件復古金塊球衣，詹姆斯曾形容克倫克是「非常親近的朋友」。

詹姆斯欣賞金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic），且約柯奇的經紀人拉茲納托維奇（Misko Raznatovic）去年夏天曾曬出與詹姆斯同船的照片。金塊首席助教杜德利（Jared Dudley）曾和詹姆斯當過隊友，被視為親近友人。

灰狼隨隊記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）則提到，灰狼也有意詹姆斯，但幾乎可以確定不會來明尼蘇達。克勞岑斯基認為，詹姆斯應該要這麼做，灰狼4號位有巨大空缺，而且能在身邊配置出色防守者與優秀進攻球員，讓他不必獨自扛起重擔。加上詹姆斯長期以來一直很欣賞愛德華（Anthony Edwards），若能來灰狼幫忙終結漫長的冠軍荒，將讓他的史上最佳（GOAT）地位更具說服力。

LeBron James 詹姆斯 勇士 熱火 騎士 灰狼 金塊 76人

相關新聞

NBA／湖人換到優質中鋒凱斯勒卻只拿C-評價 ESPN質疑交易代價太大

湖人交易爵士中鋒凱斯勒，ESPN評價僅C-，批評代價過高。雖然凱斯勒有潛力搭配唐西奇，但健康及外線能力仍存疑。爵士則獲得A+評價，被視為成功操作。

NBA／清掉莫蘭特後持續重建 灰熊把前鋒艾爾達瑪賣去獨行俠

灰熊隊將前鋒艾爾達瑪交易至獨行俠，換回後衛強生及2030年首輪選秀權，持續進行重建。艾爾達瑪上季表現亮眼，場均14.0分，但因傷缺席全季，並已簽下三年合約。

NBA／便宜詹姆斯不只勇士騎士熱火搶 傳76人等3隊也有意

41歲巨星詹姆斯（LeBron James）日前宣布離開湖人隊，傳出願意接受中產或底薪合約，許多強隊都傳出有意追求，目前領先者是勇士、騎士和熱火；76人、金塊和灰狼也有意爭取。

NBA／湖人補強還沒結束！傳有意前勇士庫明加「強化防守」

湖人隊在自由球員市場第二天大開殺戒，一口氣拿下中鋒凱斯勒（Walker Kessler）、長人瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、搖擺人葛萊姆斯（Quentin Grimes）和後衛塞克斯頓（Collin Sexton）。如今還傳出，有意簽下前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。

NBA／前活塞神射手涉操控比賽圖利 出庭全盤否認指控

前活塞隊神射手畢斯利（Malik Beasley）委任律師表示，畢斯利今天對於2024年涉嫌在部分比賽中操控表現，...

NBA／填補「大V」離隊空缺！2018榜眼加盟金塊當約柯奇替補

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，2018年選秀榜眼巴格利（Marvin Bagley III）與金塊隊簽下1年合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。