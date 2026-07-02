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NBA／湖人補強還沒結束！傳有意前勇士庫明加「強化防守」

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(左)。 美聯社
庫明加(左)。 美聯社

2026世足賽

湖人隊在自由球員市場第二天大開殺戒，一口氣拿下中鋒凱斯勒（Walker Kessler）、長人瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、搖擺人葛萊姆斯（Quentin Grimes）和後衛塞克斯頓（Collin Sexton）。如今還傳出，有意簽下前勇士前鋒庫明加Jonathan Kuminga）。

據《The Athletic》湖人隨隊記者沃伊克（Dan Woike）報導，多位聯盟消息人士透露，湖人仍在尋找一名年輕側翼，以強化球隊外圍防守。具備高天花板且正受到湖人考慮的，正是前勇士隊前鋒庫明加，老鷹隊剛拒絕執行他2430萬美元的球隊選項。

2021年庫明加以選秀首輪第7順位加入勇士，但始終未獲得勇士總教練柯爾（Steve Kerr）信任，上賽季更傳出雙方撕破臉，最終在季中被交易到老鷹。儘管庫明加在老鷹有不俗表現，老鷹仍不執行他合約的2430萬美元球隊選項，使他進入自由球員市場。

庫明加上季在勇士和老鷹共出賽36場，平均攻下12.2分5.6籃板2.5助攻，三分命中率33.3%。如今傳出湖人有意網羅他，但湖人已使用完薪資空間和空間中產特例，可能只能給庫明加底薪合約。

勇士 湖人 Jonathan Kuminga 庫明加

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