NBA／填補「大V」離隊空缺！2018榜眼加盟金塊當約柯奇替補

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，2018年選秀榜眼巴格利（Marvin Bagley III）與金塊隊簽下1年合約。

巴格利2018年以榜眼之姿加盟國王隊，但發展不如外界預期，後來成為籃球浪人，生涯陸續效力國王、活塞、巫師、灰熊和獨行俠隊。

上季巴格利在巫師和獨行俠共出賽60場，平均上場20分鐘，攻下10.5分6.1籃板，投籃命中率61.8%，三分命中率46.2%，但產量不多。

巴格利可以打中鋒和大前鋒，加盟金塊後可能填補「大V」瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）離隊的空缺，擔任當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的替補。

目前2018年狀元艾頓（Deandre Ayton）與探花唐西奇（Luka Doncic）都效力湖人隊，巴格利未加入湖人，仍無緣2018狀元榜眼探花連線。