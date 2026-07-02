快訊

來辦公室看101夜景…台大婦癌名醫下藥性侵3女手法曝

廣場舞音樂惹殺機...台中狠男攜3刀猛刺土風舞老師 再衝國道遭撞斷腿

世足探戈軍團！「阿根廷公牛」勞塔羅的足球傳奇

NBA／填補「大V」離隊空缺！2018榜眼加盟金塊當約柯奇替補

聯合新聞網／ 綜合報導
2018年選秀榜眼巴格利（Marvin Bagley III）。 美聯社
2018年選秀榜眼巴格利（Marvin Bagley III）。 美聯社

2026世足賽

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，2018年選秀榜眼巴格利（Marvin Bagley III）與金塊隊簽下1年合約。

巴格利2018年以榜眼之姿加盟國王隊，但發展不如外界預期，後來成為籃球浪人，生涯陸續效力國王、活塞、巫師、灰熊和獨行俠隊。

上季巴格利在巫師和獨行俠共出賽60場，平均上場20分鐘，攻下10.5分6.1籃板，投籃命中率61.8%，三分命中率46.2%，但產量不多。

巴格利可以打中鋒和大前鋒，加盟金塊後可能填補「大V」瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）離隊的空缺，擔任當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的替補。

目前2018年狀元艾頓（Deandre Ayton）與探花唐西奇（Luka Doncic）都效力湖人隊，巴格利未加入湖人，仍無緣2018狀元榜眼探花連線。

金塊

相關新聞

NBA／湖人換到優質中鋒凱斯勒卻只拿C-評價 ESPN質疑交易代價太大

湖人交易爵士中鋒凱斯勒，ESPN評價僅C-，批評代價過高。雖然凱斯勒有潛力搭配唐西奇，但健康及外線能力仍存疑。爵士則獲得A+評價，被視為成功操作。

NBA／清掉莫蘭特後持續重建 灰熊把前鋒艾爾達瑪賣去獨行俠

灰熊隊將前鋒艾爾達瑪交易至獨行俠，換回後衛強生及2030年首輪選秀權，持續進行重建。艾爾達瑪上季表現亮眼，場均14.0分，但因傷缺席全季，並已簽下三年合約。

NBA／前活塞神射手涉操控比賽圖利 出庭全盤否認指控

前活塞隊神射手畢斯利（Malik Beasley）委任律師表示，畢斯利今天對於2024年涉嫌在部分比賽中操控表現，...

NBA／填補「大V」離隊空缺！2018榜眼加盟金塊當約柯奇替補

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，2018年選秀榜眼巴格利（Marvin Bagley III）與金塊隊簽下1年合約。

NBA／「聰明哥」2年1300萬美元轉投火箭 再次與教頭烏多卡合作

美國體育媒體ESPN今天報導，美國職籃NBA休士頓火箭將與自由球員「聰明哥」史瑪特（Marcus Smart）簽下兩年1...

NBA／令人困惑的布朗與喬治交易案 ESPN評分塞爾蒂克D+76人A-

塞爾蒂克隊與76人隊今天達成重磅交易，綠衫軍送走布朗（Jaylen Brown），換來換來喬治（Paul George）、2028年首輪選秀權（附帶對波士頓有利的互換權）、2031年76人無保護首輪權和2個二輪選秀權。ESPN評價這筆交易，塞爾蒂克從交易動機到最終執行，整個過程都令人困惑，獲得D+最低分，76人則是A-。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。