NBA／前活塞神射手涉操控比賽圖利 出庭全盤否認指控

前活塞隊神射手畢斯利（Malik Beasley）委任律師表示，畢斯利今天對於2024年涉嫌在部分比賽中操控表現，以圖利運彩賭客並減輕自身債務的指控表示不認罪，「希望繼續向前，展開新生活」。

美聯社報導，畢斯利是近來聯邦大規模調查非法賭博案中最新涉案的知名球員。他在紐約布魯克林（Brooklyn）聯邦法院出庭時幾乎沒有發言，僅對法官提問回答「是，法官大人」，由律師高德曼（JasonGoldman）代為提出無罪答辯。庭訊結束後，現年29歲、身高193公分的畢斯利靜靜站在法院外，由律師向媒體發言。

畢斯利9年NBA生涯曾效力6支球隊，但因接受調查而缺席最近1個賽季，轉而效力於波多黎各由知名饒舌歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）共同持有的球隊。

畢斯利與體育經紀人薩莫拉諾（Paolo Zamorano）是本週公開起訴書中6名被告的其中兩人，薩莫拉諾同樣否認犯行。兩人是聯邦掃蕩非法賭博案中的最新被告，目前均已交保，至今已有30多人遭逮捕，包括前熱火隊後衛洛齊爾（Terry Rozier），以及前拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）。

根據起訴書，畢斯利2024年效力公鹿隊期間，涉嫌在至少4場比賽中刻意打得比博彩公司預測更好或更差，以影響特定投注項目結果。作為交換，下注者向畢斯利行賄，替他減輕或甚至清償債務。

檢方指出，畢斯利因累積數百萬美元賭博損失而向前隊友借款，他近年來財務問題頻傳，包括與房東、理髮師及牙醫等債務糾紛。2025年，1家運動行銷公司對他提起訴訟，法院最終判決他須支付100萬美元賠償。