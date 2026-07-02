NBA／湖人換到優質中鋒凱斯勒卻只拿C-評價 ESPN質疑交易代價太大

湖人成功交易來爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler），補上球星唐西奇（Luka Doncic）最想要的強力禁區搭檔，不過《ESPN》卻認為湖人在交易中給出過多籌碼，將未來選秀權與薪資空間消耗殆盡，只給予湖人交易評分C-，反倒給爵士A+肯定。

《ESPN》報導中提到，凱斯勒是接近溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）等級的護框好手，且近兩年場均可抓下4.6個進攻籃板，能補上湖人籃板端不足，且未來搭配唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）後，可望獲得更多禁區吃餅機會，無疑非常適合湖人隊陣型。

但《ESPN》也點出隱憂，凱斯勒並非明星等級好手，湖人在交易中送出多張首輪選秀權，並開出均薪3250萬美元的合約給他，而凱斯勒的外線投射能力、健康問題、在季後賽能否維持表現都備受質疑，湖人在交易後幾乎用光所有未來選秀權，等於將球隊未來完全押寶在唐西奇、里夫斯、凱斯勒三人組上，因此給出交易評分C-。

《ESPN》反倒給予爵士A+的交易評分，強調送走凱斯勒雖然損失不小，但換回許多未來資產，也避免需要給予凱斯勒高額薪資，雖然短期內戰力出現下滑，但長遠看來有望獲得巨大回報，被認為是總管安吉（Danny Ainge）生涯最成功的操作之一。