NBA／令人困惑的布朗與喬治交易案 ESPN評分塞爾蒂克D+76人A

塞爾蒂克隊與76人隊今天達成重磅交易，綠衫軍送走布朗（Jaylen Brown），換來換來喬治（Paul George）、2028年首輪選秀權（附帶對波士頓有利的互換權）、2031年76人無保護首輪權和2個二輪選秀權。ESPN評價這筆交易，塞爾蒂克從交易動機到最終執行，整個過程都令人困惑，獲得D+最低分，76人則是A-。

ESPN指出，塞爾蒂克下季可能再次50勝以上。上季在泰托姆（Jayson Tatum）因傷只出賽16場的情況下，仍繳出56勝26敗戰績。如果泰托姆下季完全健康，可能複製布朗2025-26賽季的產出。塞爾蒂克其他位置其實有變強，羅賓森（Mitchell Robinson）加盟，也保留上季意外強勢的核心陣容。

不過把布朗換成喬治，確實讓塞爾蒂克變差了，很明顯就是變差，這會拉低季後賽天花板，即使岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）、謝爾曼（Baylor Scheierman）和沃許（Jordan Walsh）等人或許能在例行賽有穩定上場時間，填補布朗離隊的空缺。

塞爾蒂克願意主動大幅退後一步，實在非常奇怪，這是近代最成功的球隊之一，進入2020年代後，塞爾蒂克例行賽勝場與季後賽勝場都聯盟第1。接下來塞爾蒂克能將這2個首輪選秀權打包，去換另一位球星，不然看起來像願意再過一年，不全力衝冠的球季。

布朗。 美聯社

塞爾蒂克認定他們與布朗之間的關係，已惡化到無法挽回的地步，但即使是在無論如何都要把他交易掉的情境下，這樣的回報也令人失望。現年36歲的喬治已經明顯從巔峰期下滑，過去2季總共只出賽78場，2018-19賽季後，他單季出賽超過56場的次數只有1次。喬治下季薪資5410萬美元，2027-28賽季5660萬美元球員選項，這是聯盟最不利球隊操作的合約之一，可能要貼首輪選秀權才能送走。

不過布朗的合約價值也受到質疑，接下來3年是5710萬美元、6100萬美元，6500萬美元，傳統數據與進階數據之間也存在落差。布朗上季場均28.7分6.9籃板5.1助攻，但塞爾蒂克在他不在場時，正負值反而比較高，過去4季也是如此。布朗生涯真實命中率57%，在聯盟使用率最高的30名球員中只排第24，與他最接近的球員包括福克斯（De'Aaron Fox）、楊恩（Trae Young）和英格拉姆（Brandon Ingram），這些人都不像是能改變一支球隊的超級巨星。

布朗也不是好的傳球手，過去4季，聯盟共有85名球員場均至少4助攻，布朗在這群人中的助攻失誤比排名第84，唯一排在他後面的球員是新隊友安比德（Joel Embiid）。ESPN總結，塞爾蒂克從交易動機到最終執行，整個過程都令人困惑。

76人方面，從天賦升級角度來看，是非常容易做出的決定，等於用一名逐漸下滑的角色球員，換來一位年輕6歲且仍處巔峰的球星，過程中沒有付出太多選秀資產。76人過去3年兩度淪為附加賽球隊，還有一年是墊底等級球隊。如今看起來已是爭冠球隊，這一切都要感謝隊史最大宿敵送上的助攻。