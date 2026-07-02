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NBA／「聰明哥」2年約轉投火箭 再次與教頭烏多卡合作
美國體育媒體ESPN今天報導，美國職籃NBA休士頓火箭將與自由球員「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）簽下兩年1300萬美元（約新台幣4.1億元）合約。
路透社報導，史馬特上季在洛杉磯湖人出賽62場（54場先發），平均每場貢獻9.3分、3次助攻與2.8個籃板。他在季後賽10場先發，平均有12.9分、5.1助攻、3.5籃板與2.4抄截的表現。
史馬特6月29日拒絕執行湖人540萬美元球員選項。根據ESPN報導，這位32歲後衛已與火箭達成協議，同意簽下兩年1300萬美元合約。
史馬特將與火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）再度合作。兩人曾在波士頓塞爾蒂克共事，烏多卡在2021年到2022年球季率綠衫軍打進總冠軍賽，史馬特當時榮膺NBA年度最佳防守球員。
史馬特2014年選秀首輪第6順位被塞爾蒂克選中，先後效力塞爾蒂克、曼菲斯灰熊、華盛頓巫師及湖人，生涯出賽697場（441場先發），場均10.5分、4.4助攻、3.4籃板與1.6抄截。
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