NBA／湖人組「5白人先發」遭質疑種族歧視！名嘴痛批：又不是高爾夫

湖人隊在自由球員市場開啟第二天瘋狂操作，透過與爵士隊先簽後換交易，得到白人中鋒凱斯勒（Walker Kessler）後，再連簽3名得分好手，將薪資空間消耗殆盡。目前湖人有望組成「5白人」先發，不少球迷認為有種族歧視嫌疑。

爵士與湖人達成先簽後換交易，凱斯勒獲得4年1.3億美元的大合約並加盟湖人，爵士得到2031和2033年無保護首輪、2028和2030首輪交換權。

接著湖人用4年5200萬簽下喬治亞長人瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili），4年6000萬美元簽搖擺人葛萊姆斯（Quentin Grimes），2年1900萬美元簽後衛塞克斯頓（Collin Sexton）。

如此一來，湖人可組成唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）、拉拉維亞（Jake LaRavia）、瑪穆克雷斯維里和凱斯勒的5名白人先發陣容。

NBA是黑人球員佔多數的聯盟，主力球員都是白人相當罕見，許多美國網友開始質疑湖人高層有種族歧視之嫌。美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）也痛批湖人隊，「總得有人把話說出來，所以我來說。你們最頂尖的3名球員都是白人。真的嗎？這又不是高爾夫，這也不是棒球，甚至連足球都不是。」