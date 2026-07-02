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NBA／清掉莫蘭特後持續重建 灰熊把前鋒艾爾達瑪賣去獨行俠

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊前鋒艾爾達瑪因交易被送往獨行俠。 路透社
灰熊前鋒艾爾達瑪因交易被送往獨行俠。 路透社

2026世足賽

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊將前鋒艾爾達瑪（Santi Aldama）送往獨行俠，換回後衛強生（AJ Johnson）、一張2030年首輪選秀權、以及兩張次輪選秀權，持續進行「後莫蘭特（Ja Morant）時代」重建工程。

25歲的艾爾達瑪上季繳出生涯最佳表現，儘管因右膝動刀造成賽季報銷，但43場出賽平均可攻下14.0分、6.7籃板、2.9助攻，他去年球季才與灰熊簽下三年5250萬美元延長合約，目前還剩餘下賽季年薪1700萬美元與2027-2028賽季1700萬美元球隊選擇權。

交易中另一名主角強生去年季中才從巫師被交易到獨行俠，上季場均出賽9.4分鐘，貢獻3.3分、1.1籃板、1.0助攻，獨行俠還在交易中獲得比貝羅維奇（Tarik Biberovic）的選秀權，他是2023年的次輪新秀，至今還未在NBA賽場中亮相。

艾爾達瑪在灰熊先前交易走球星莫蘭特後，一度成為在灰熊隊年資最長球員，但如今他被送往獨行俠，將與狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）攜手作戰，灰熊則持續推倒重建，尋找莫蘭特之後下一位建隊核心。

灰熊 獨行俠 莫蘭特 佛雷格 強生

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