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NBA／總冠軍賽鎩羽而歸 馬刺2年9.89億簽下哈里斯再戰榮耀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈里斯（Tobias Harris）。 法新社
哈里斯（Tobias Harris）。 法新社

2026世足賽

今年在NBA總冠軍賽鎩羽而歸的馬刺隊，休賽季補強戰力不落人後，根據美國媒體ESPN報導，黑衫軍已與自由市場前鋒哈里斯（Tobias Harris）達成協議，將簽下一紙2年價值3100萬美元（約台幣9.89億元）的合約，為這支年輕的西區強權注入奪冠極需的經驗與攻守能量。

現年33歲的哈里斯，過去兩年效力於活塞隊，是該隊走出低谷、搖身一變成為單季60勝勁旅，並重返季後賽的關鍵老將。上賽季他繳出平均13.5分、5.6籃板的穩定數據，他的加入不僅能幫助馬刺兩翼戰力再提升，在活塞與年輕球員合作的經驗，也將有助融入年輕勁旅馬刺。

馬刺今年暌違10年再度闖進總冠軍賽，可惜最終與金盃擦身而過，球團在痛定思痛後隨即展開補強，除了續留前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）和巴恩斯（Harrison Barnes）外。如今隨著兼具實力與經驗的哈里斯加盟，馬刺不僅前場深度大增，也正式宣告新賽季將捲土重來，全力朝總冠軍發起衝擊。

馬刺 活塞

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