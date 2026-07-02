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NBA／塞爾蒂克真的賣了布朗！換回76人喬治、再補尼克冠軍中鋒與康利

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗(左)、喬治(右)互換東家。 美聯社
布朗(左)、喬治(右)互換東家。 美聯社

2026世足賽

NBA自由球員市場剛開啟就迎來顛覆東區版圖的驚天交易，塞爾蒂克傳出將與76人達成協議，送出前總冠軍賽MVP布朗Jaylen Brown），換回九屆全明星前鋒喬治Paul George）以及兩個首輪籤、兩個次輪籤。加上塞爾蒂克先前已在自由市場大開殺戒，接連簽下老將控衛康利（Mike Conley）與尼克冠軍中鋒羅賓森（Mitchell Robinson），一舉完成陣容大洗牌。

塞爾蒂克今年季後賽首輪爆冷遭76人淘汰後，陣中雙槍之一的布朗未來動向便流言不斷，儘管綠衫軍曾試圖向公鹿報價爭奪安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）未果，但在總管史蒂芬斯（Brad Stevens）積極兜售下，最終與76人達成這筆震撼聯盟的重磅交易，布朗也成為聯盟歷史上第5位在奪得總冠軍賽MVP後，三年內就被交易的球員。

即將滿30歲的布朗上季繳出場均28.7分、6.9籃板、5.1助攻，不僅入選年度第二隊，MVP票選更居第6，他與泰托姆（Jayson Tatum）自2016年起並肩作戰，是綠衫軍長年奪冠大熱門的基石。有趣的是，布朗過去曾公開在直播中暗諷76人中鋒安比德（Joel Embiid）是「假摔王」，如今兩人化敵為友，加上馬克西（Tyrese Maxey），費城全新三巨頭儼然成形。

而填補布朗離隊的鋒線空缺，綠衫軍迎來36歲的喬治。喬治上季在費城場均貢獻16.7分、5.3籃板，雖然季中曾因違反禁藥政策遭禁賽25場，但他攻防兩端實力與大賽經驗，仍是塞爾蒂克維持競爭力的重要保障。

除了這樁驚天交易，塞爾蒂克更在自由市場發動全面補強。後場方面，以一年合約網羅38歲老將康利。禁區則砸下3年4740萬美元成功挖角剛隨尼克奪冠的中鋒羅賓森，這波一內一外、兼顧即戰力與未來選秀資產的閃電操盤，雖然讓波士頓球迷告別了陪伴十年的布朗，卻也靠著喬治、康利與羅賓森的加盟，迅速重組出具備老將經驗與禁區強度的全新爭冠陣容，充分展現綠衫軍為了重返榮耀不惜豪賭的強烈野心。

塞爾蒂克 76人 布朗 喬治 Jaylen Brown Paul George

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