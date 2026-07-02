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NBA／詹皇離隊後首補強 湖人挖角爵士長人凱斯勒、史馬特轉戰火箭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
凱斯勒。 路透社
凱斯勒。 路透社

2026世足賽

隨著當家球星詹姆斯（LeBron James）宣布新賽季將轉戰他隊，湖人迅速在自由市場展開人手補強，根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人已與爵士達成重磅交易，送出2031、2033年兩個無保護首輪選秀權，以及2028、2030年的選秀互換權，清空籌碼迎來7呎2吋的禁區悍將凱斯勒（Walker Kessler），並隨即送上一紙4年1.3億美元的大約。

24歲的凱斯勒堪稱聯盟近年優質長人，2024-25賽季曾繳出平均11.1分、12.2籃板及2.4次阻攻的驚人數據，其場均4.6個進攻籃板更是傲視全聯盟。儘管上賽季因肩膀手術僅出賽5場，但在爵士禁區人滿為患的情況下，他先前拒絕了爵士5年1.4億美元的續約方案，湖人上季團隊進攻籃板排名聯盟倒數第二（第29名），凱斯勒的加盟無疑是一劑強心針。

在湖人內線獲得升級的同時，後場防守核心史馬特（Marcus Smart）則選擇離隊，上季在洛城打出回春表現、正負值高居全隊之冠的史馬特，拒絕了執行540萬美元的球員選項，並與火箭達成協議，簽下一紙2年1300萬美元（附帶第二年球員選項）的合約。

湖人 史馬特 火箭 凱斯勒 詹姆斯

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