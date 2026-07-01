NBA／拓荒者交易莫蘭特盼強化後場 里拉德親喊話：一起開工吧！

波特蘭拓荒者日前與曼菲斯灰熊達成交易協議，收進明星控衛莫蘭特（Ja Morant），期盼為球隊後場注入更強攻堅戰力。

根據交易內容，拓荒者送出葛蘭特（Jerami Grant）與穆雷（Kris Murray），換回近年飽受傷勢與場外風波影響的莫蘭特。雖然他近幾個球季始終無法穩定出賽，但拓荒者相信，全新的環境或許正是他重新找回巔峰狀態的重要契機。

交易完成後，拓荒者官方社群平台也發布一段影片，由球隊招牌球星里拉德（Damian Lillard）親自向莫蘭特送上歡迎。

里拉德在影片中表示：「Ja，最近好嗎兄弟，很高興你加入我們，歡迎來到波特蘭。讓我們一起開始工作吧，一起拚了！」

這段簡短的歡迎影片，也象徵拓荒者對莫蘭特加盟充滿期待，希望他能成為球隊未來的重要核心之一。

現年莫蘭特曾2度入選明星賽，但近3個球季出賽狀況並不理想，合計僅出賽79場。其中2023-24賽季僅出賽9場，2024-25賽季出賽50場，而2025-26賽季則僅出賽20場。

上季莫蘭特因手肘傷勢提前報銷，加上灰熊已規劃於休賽季將他交易，因此球隊也不願冒險讓他提前復出，以避免傷勢惡化影響交易價值。

儘管近年飽受傷病困擾，莫蘭特生涯整體表現依舊不容小覷，累計場均可繳出22.4分、3.1籃板、8.1助攻及1次抄截，投籃命中率46.6%，三分球命中率31.1%，依然是全聯盟最具爆發力的後衛之一。

加盟拓荒者後，莫蘭特將與剛從阿基里斯腱重傷復出的里拉德攜手合作，球隊陣中還擁有攻守一體的冠軍名將哈勒戴（Jrue Holiday）、2023年選秀榜眼韓德森（Scoot Henderson），以及能夠擔任控球前鋒角色的阿夫迪賈（Deni Avdija），整個後場與側翼陣容可說是相當完整。

報導指出，拓荒者管理層認為，雖然莫蘭特存在一定的健康風險，但球隊願意承擔這項投資，希望他能在新的環境重新出發。而莫蘭特本人也對加盟波特蘭感到十分興奮，期待盡快與新隊友展開合作，迎接職業生涯的新篇章。