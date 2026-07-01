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NBA／湖人多位主力出走怎麼辦？傳喬治亞長人和葛萊姆斯可能加盟

聯合新聞網／ 綜合報導
上季效力暴龍的喬治亞長人瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）。 美聯社
上季效力暴龍的喬治亞長人瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）。 美聯社

2026世足賽

今天是自由球員市場開市首日，詹姆斯（LeBron James）開市前就宣布會離開湖人隊，神射手肯納德（Luke Kennard）以2年1300萬美元合約轉戰太陽隊。雖目前湖人還沒有動作，但傳出後衛葛萊姆斯（Quentin Grimes）和喬治亞長人瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）很有可能加入湖人。

湖人休賽季有多名主力成為自由球員，因此有超過5000萬美元的薪資空間，追求優質中鋒爵士隊凱斯勒（Walker Kessler）和活塞隊杜倫（Jalen Duren），不過這兩人都是受限制自由球員，母隊可以匹配任何報價。

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，湖人明天將再次和杜倫會面，湖人將他視為頂薪等級球員。杜倫上季在活塞出戰70場，平均得到19.5分10.5籃板，入選年度陣容第三隊，但季後賽悽慘的表現，讓他聲勢大幅下滑。

湖人目前已確定失去詹姆斯和肯納德，接下來八村壘和防守大鎖史馬特（Marcus Smart）可能也會離隊。

上季效力<a href='/search/tagging/2/76人' rel='76人' data-rel='/2/95942' class='tag'><strong>76人</strong></a>的葛萊姆斯（Quentin Grimes）。 路透
上季效力76人的葛萊姆斯（Quentin Grimes）。 路透

不過根據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）報導，後衛葛萊姆斯下賽季不回重返76人隊，聯盟普遍認為他和瑪穆克雷斯維里，會在某個時間點轉投湖人。資深記者史坦（Marc Stein）也提到，聯盟內越來越多人相信湖人會簽下瑪穆克雷斯維里和葛萊姆斯，湖人也持續追求凱斯勒。

葛萊姆斯2024-25賽季在76人傷兵滿營的情況下，出賽28場，平均可攻下21.9分5.2籃板4.5助攻，三分命中率37.3%，季後卻沒獲得長約，後來接受合格報價，今年結束後成為自由球員。上季葛萊姆斯出賽75場，平均得到13.4分3.6籃板3.3助攻，三分命中率33.4%。

瑪穆克雷斯維里上季在暴龍隊出賽80場，平均攻下11.2分4.9籃板1.9助攻，三分命中率38.9%，可擔任中鋒和大前鋒。

湖人 暴龍 76人

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