NBA／好巧！詹姆斯生涯4次離隊都發生在世足賽期間

41歲超級球星詹姆斯（LeBron James）拋下離開湖人隊的震撼彈，巧合的是，詹姆斯生涯4次離隊，正好都在世界盃足球賽期間。

詹姆斯2010年7月8日宣布「The Decision」，宣布離開騎士隊，轉戰熱火隊與（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）組成三巨頭，當時世界盃足球賽在南非進行。

2014年7月11日詹姆斯重返騎士，後來與厄文（Kyrie Irving）和勒夫（Kevin Love）組成三巨頭，當時巴西世界盃足球賽進入尾聲。

2018年7月10日詹姆斯與湖人隊簽約，當時世界盃在俄羅斯進行。2022年世足賽在卡達舉辦，不過比賽時間在11月到12月，NBA賽季已開始，當年詹姆斯沒有離隊，持續效力湖人。

如今詹姆斯又在美加墨世界盃期間宣布離隊，這是他生涯第4次宣布轉隊，剛好都在世足賽比賽期間。