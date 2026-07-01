NBA／勇士無緣季後賽豪華稅超過21億 尼克砸錢奪冠要多繳14億

NBA近日向各球團發出備忘錄，公布2027-28年賽季薪資制度最新預估數字。根據聯盟規劃，2027-28賽季薪資上限（Salary Cap）預計將較前一季成長約5.5%，來到約1億7400萬美元，而「第二層硬上限（The Second Apron）」則預估將提高至2億3400萬美元。

相較之下，即將到來的2026-27賽季薪資上限成長幅度為6.669%，顯示未來一年薪資上限增速將有所放緩。市場分析認為，地方電視轉播收入持續下滑，是影響薪資上限成長的重要原因之一。

NBA日前已正式公布2026-27賽季薪資上限為1億6496萬1000美元，較2025-26賽季增加1031萬4000美元。新球季「第一層硬上限（The First Apron）」為2億901萬5000美元，「第二層硬上限（The Second Apron）」則為2億2168萬6000美元。

聯盟同時公布，2025-26賽季NBA籃球相關收入（Basketball Related Income，BRI）總計達116億7600萬美元（約台幣3720億），持續維持高檔水準。

豪華稅方面，2025-26年賽季共有7支球隊需繳納豪華稅，合計支付2億2311萬美元（約台幣71.1億）。其中半數款項將納入聯盟收入共享機制，其餘23支未繳納豪華稅的球隊，每隊可分配約485萬美元（約台幣1.5億）。

克里夫蘭騎士是上季豪華稅負擔最高的球隊，總計需支付6867萬1000美元（約台幣21.9億），同時也是全聯盟唯一一支超越「第二層硬上限」的球隊。

金州勇士無緣打進季後賽，由於他們列為重複繳稅球隊（Repeater Taxpayer），豪華稅金額高達6791萬美元（約台幣21.6億）；睽違53年奪冠的紐約尼克，因團隊薪資超出豪華稅門檻1950萬美元，需支付4444萬美元（約台幣14.2億）豪華稅，砸錢還是有收穫。

此外，洛杉磯湖人、休士頓火箭、洛杉磯快艇以及明尼蘇達灰狼，也都是2025-26年賽季需繳納豪華稅的球隊。