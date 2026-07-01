快訊

實測Apple Pay刷北捷！1秒進站如日本西瓜卡 但有3尷尬

行政院最快2日拍板軍公教調薪方案 法制化一併討論

台股勁揚893點站穩47,000點 台積電尾盤拉一把重回2,500元

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／灰狼還沒找到先發大前鋒 先留下後場替補海蘭德

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼後衛海蘭德下賽季將續留球隊。 法新社
灰狼後衛海蘭德下賽季將續留球隊。 法新社

2026世足賽

自由球員市場今天正式開啟，灰狼則把握機會留住自家選手，根據灰狼隨隊記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）報導，後衛海蘭德（Bones Hyland）已經與球隊達成續約共識，新賽季將持續擔任灰狼重要替補戰力。

克勞岑斯基在社群平台X上發文寫道：「消息人士透露，海蘭德已同意在下個賽季重返灰狼隊，海蘭德上季成功站穩輪替陣容，並與多森姆（Ayo Dosunmu）組成「雙渦輪（Twin Turbos）」後場搭檔。」

25歲的海蘭德在2024-2025季中加入灰狼，上季成為重要後場替補人選，例行賽出賽71場，場均貢獻8.5分、2.6助攻、1.8籃板，三分球命中率也有38.8%，平均每場可上場16.6分鐘。

灰狼休賽季進行陣容改組，先將前鋒藍道（Julius Randle）送至籃網，接著又透過交易補進黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball），不過先後與陣中後衛多森姆和海蘭德完成續約，不過在交易掉里德（Naz Reid）後，灰狼仍需補進一名先發大前鋒，預期後續仍會有更多補強動作。

灰狼 海蘭德 小鮑爾 藍道

相關新聞

NBA／詹姆斯告別湖人！第24季「決定」轉戰新東家 是否聯手柯瑞引爆想像？

41歲的超級球星詹姆斯（LeBron James）拋出震撼全世界的重大消息，正式宣告與洛杉磯湖人的合作畫下句點。

NBA／「是時候向前走了」！詹姆斯離開湖人真相曝光 珍妮巴斯發文感謝

NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）正式告別洛杉磯湖人。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯已決定繼續征戰2026-27賽季，迎接生涯第24個球季，同時也已經通知湖人球團，自己將不會回歸，而是選擇加盟其他球隊，為職業生涯展開全新篇章。

NBA／35歲雷納德交易重返暴龍 快艇雙星實驗宣告失敗邁向新局

根據《ESPN》報導，快艇已經與暴龍達成交易協議，將兩屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）送回多倫多，換來英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick），以及2031年與2033年兩枚無保護首輪選秀權、2027年首輪選秀互換權和兩個二輪選秀權。

NBA／2026年自由市場開跑 球員交易簽約動態懶人包

看似沒有太多大咖球星恢復自由身的一年，卻在7月1日自由市場正式開啟前，早早引爆各種引人入勝的重大交易案和簽約事件，包括「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轉戰熱火、「球三」小鮑爾（LaMelo Ball）西進明尼蘇達等。

NBA／勇士無緣季後賽豪華稅超過21億 尼克砸錢奪冠要多繳14億

NBA近日向各球團發出備忘錄，公布2027-28年賽季薪資制度最新預估數字。根據聯盟規劃，2027-28賽季薪資上限（Salary Cap）預計將較前一季成長約5.5%，來到約1億7400萬美元，而「第二層硬上限（The Second Apron）」則預估將提高至2億3400萬美元。

NBA／河村勇輝轉戰溜馬打夏季聯賽 莫蘭特招募：來波特蘭

日本172公分控衛河村勇輝上季效力公牛隊，休賽季未獲得續約，今天正式宣布以溜馬隊球員身分參加NBA夏季聯賽。拓荒者隊明星控衛莫蘭特得知消息後，立刻招募他前往波特蘭並肩作戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。