NBA／灰狼還沒找到先發大前鋒 先留下後場替補海蘭德

自由球員市場今天正式開啟，灰狼則把握機會留住自家選手，根據灰狼隨隊記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）報導，後衛海蘭德（Bones Hyland）已經與球隊達成續約共識，新賽季將持續擔任灰狼重要替補戰力。

克勞岑斯基在社群平台X上發文寫道：「消息人士透露，海蘭德已同意在下個賽季重返灰狼隊，海蘭德上季成功站穩輪替陣容，並與多森姆（Ayo Dosunmu）組成「雙渦輪（Twin Turbos）」後場搭檔。」

25歲的海蘭德在2024-2025季中加入灰狼，上季成為重要後場替補人選，例行賽出賽71場，場均貢獻8.5分、2.6助攻、1.8籃板，三分球命中率也有38.8%，平均每場可上場16.6分鐘。

灰狼休賽季進行陣容改組，先將前鋒藍道（Julius Randle）送至籃網，接著又透過交易補進黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball），不過先後與陣中後衛多森姆和海蘭德完成續約，不過在交易掉里德（Naz Reid）後，灰狼仍需補進一名先發大前鋒，預期後續仍會有更多補強動作。