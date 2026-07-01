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NBA／河村勇輝轉戰溜馬打夏季聯賽 莫蘭特招募：來波特蘭

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特、河村勇輝。 美聯社
莫蘭特、河村勇輝。 美聯社

2026世足賽

日本172公分控衛河村勇輝上季效力公牛隊，休賽季未獲得續約，今天正式宣布以溜馬隊球員身分參加NBA夏季聯賽。拓荒者隊明星控衛莫蘭特得知消息後，立刻招募他前往波特蘭並肩作戰。

上賽季是河村勇輝在NBA打拼的第2季，遭遇右小腿血栓傷勢，在G聯盟出賽11場，平均得到18.7分11.0助攻，NBA則是出賽18場，平均上場11.6分鐘，攻下3.4分2.6助攻，不過這樣的表現不足以讓他站穩NBA，季後沒有獲得公牛續約。

河村勇輝今天透過IG限時動態轉發溜馬夏季聯賽名單，曾在灰熊隊成為摯友的莫蘭特留言邀請：「來波特蘭吧！」

河村NBA生涯從灰熊起步，莫蘭特經常在河村上場時鼓勵他，兩人也經常像兄弟般玩在一塊。河村受訪時曾表示，「他毫無疑問是我的導師，是一位好人，也是很棒的隊友。」

莫蘭特近年受場外風波和傷勢影響，表現不如以往，日前被灰熊交易至拓荒者。現在拓荒者後場人手充足，包含莫蘭特、里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）、韓德森（Scoot Henderson）與夏普（Shaedon Sharpe），都是可以擔任先發的人選。

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