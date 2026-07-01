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NBA／新賽季平均年薪達1500萬美元 豪華稅門檻突破2億

聯合新聞網／ 綜合外電報導
聯盟公佈新賽季相關薪資額度狀況。圖截自X
聯盟公佈新賽季相關薪資額度狀況。圖截自X

2026世足賽

NBA官方正式公布2026-27賽季各項薪資制度與門檻，其中新球季薪資上限（Salary Cap）為1億6496萬1000美元，較聯盟先前預估的1億6500萬美元略低，也比更早預估的1億6600萬美元減少約100萬美元，主因是地方媒體轉播收入低於原先預期。

聯盟表示，新球季薪資制度將於美東時間7月1日凌晨12時1分正式生效，而自由球員市場的凍結期（Moratorium）則將持續至美東時間7月6日中午12時結束。

除了薪資上限之外，聯盟也同步公布2026-27賽季其他重要薪資門檻。其中，球隊最低薪資門檻（Minimum Team Salary）為1億4846萬5000美元；豪華稅門檻（Tax Level）為2億42萬8000美元；「第一層硬上限（The First Apron）」為2億901萬5000美元；「第二層硬上限（The Second Apron）」則來到2億2168萬6000美元。

依照新版勞資協議（CBA）規定，不同薪資級距的球隊可使用不同額度的中產特例（Mid-Level Exception）。2026-27賽季，全額中產特例（Non-Taxpayer Mid-Level Exception）為1504萬4000美元；迷你中產特例（Taxpayer Mid-Level Exception）為606萬4000美元；空間中產特例（Room Mid-Level Exception）則為936萬6000美元。

此外，聯盟也公布其他球隊可運用的薪資特例，包括雙年特例（Biannual Exception）為547萬7000美元，早鳥特例（Early Bird Exception）為1523萬5500美元。

球員最高薪資方面，依照球齡區分為3個級距。球齡0至6年的球員最高年薪為4124萬250美元；球齡7至9年的球員最高年薪為4948萬8300美元；球齡10年以上球員最高年薪則可達5773萬6350美元。

底薪方面，0年資歷球員最低薪資為135萬7763美元；2年資歷球員為244萬9421美元；10年以上資深球員底薪則為387萬6529美元。至於雙向合約（Two-Way Contract）球員薪資則訂為67萬8882美元。

整個聯盟預估平均薪資將高達1516萬3000美元，可說是傲視各大職業運動聯賽。

NBA此次調降薪資上限預估，主要受到地方媒體轉播收入下滑影響。不過，相較於前一個新版媒體轉播合約生效前，聯盟薪資上限仍持續維持成長趨勢。

2024-25賽季，NBA薪資上限為1億4058萬8000美元；隨著聯盟與ESPN、NBC及Amazon全新媒體轉播合約於2025-26賽季正式生效，薪資上限一舉提升至1億5464萬7000美元。

至於NBA歷史上另一波大幅調升則發生在2016年，當時受惠於新一輪媒體轉播權利金收入，薪資上限由7000萬美元大幅提升至9414萬3000美元，創下當時聯盟最大增幅。

2026-27年賽季相關薪資。圖截自X
2026-27年賽季相關薪資。圖截自X

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