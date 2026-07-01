快訊

實測Apple Pay刷北捷！1秒進站如日本西瓜卡 但有3尷尬

行政院最快2日拍板軍公教調薪方案 法制化一併討論

台股勁揚893點站穩47,000點 台積電尾盤拉一把重回2,500元

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯離開原因無關唐西奇 湖人「後詹皇時代」面臨一大魔咒考驗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯結束與唐西奇合作關係。 美聯社
詹姆斯結束與唐西奇合作關係。 美聯社

2026世足賽

洛杉磯湖人在今年休賽季正式與詹姆斯（LeBron James）分道揚鑣，不過根據《The Athletic》報導，消息人士透露，詹姆斯決定離開湖人與唐西奇（Luka Doncic）之間並不存在任何私人矛盾，兩人的關係也完全不是促成這次離隊決定的原因。

報導指出，自2025年2月湖人透過震撼交易迎來唐西奇後，詹姆斯始終以開放且支持的態度歡迎這位新核心加入球隊，甚至主動向湖人建議，在球隊介紹先發陣容時，應將唐西奇安排為最後一位登場，以展現球隊新門面的地位。

即使進入今年夏天，兩人仍保持聯絡，還曾透過簡訊聊到高爾夫球等話題，雙方關係始終融洽。

然而，湖人的建隊方向早已逐漸轉向唐西奇。消息人士表示，球團曾向唐西奇承諾，2026年休賽季將會是全力圍繞他打造爭冠陣容的重要時機，並計畫充分利用現有薪資空間進行補強，因為隨著里夫斯（Austin Reaves）未來新合約生效，球隊可運用的薪資空間將大幅縮減，因此今年夏天被視為補強的最佳窗口。

唐西奇方面也向球團表達，希望能夠引進一名具備影響力的中鋒，補強禁區戰力。

詹姆斯與唐西奇最終僅合作一個半球季。這位征戰NBA長達23個球季的傳奇球星已正式通知湖人，自己將前往其他球隊延續職業生涯，也宣告湖人正式進入全新的時代。

就在詹姆斯離隊消息曝光後，唐西奇也透過Instagram發文向這位昔日隊友致敬。他分享兩人並肩作戰的照片，並寫下：「能夠與你並肩作戰，向你學習，是我的榮幸。」這段簡短卻真摯的發文，也反映兩人始終維持良好的合作關係。

隨著詹姆斯離開洛杉磯，唐西奇毫無疑問已成為湖人的現在與未來，而今年休賽季也將是球團首次真正以他為核心，全力打造具備爭冠實力的陣容。

去年夏天，唐西奇與湖人完成一紙3年、約1億6500萬美元的延長合約，而休賽季陸續傳出的消息也指出，湖人早已向他保證，今年夏天將積極展開補強行動，打造更具競爭力的球隊。

目前，補進一名具備先發實力的正統中鋒已成為湖人最重要的補強目標之一。外界普遍認為，湖人有意追逐兩位受限自由球員，包括活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）以及爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。

此外，隨著詹姆斯離隊後薪資從球隊帳面移除，湖人預計將擁有約5200萬美元的薪資空間，可望在自由球員市場或交易市場展現更大的操作彈性。

值得注意的是，詹姆斯過往在2010年、2014年、2018年離開原本球隊之後，該隊新賽季皆無緣季後賽，對於唐西奇來說，如何率領湖人克服「詹皇症候群」，勢必也將成為他身上沉重的負擔和考驗。

相關新聞

NBA／詹姆斯告別湖人！第24季「決定」轉戰新東家 是否聯手柯瑞引爆想像？

41歲的超級球星詹姆斯（LeBron James）拋出震撼全世界的重大消息，正式宣告與洛杉磯湖人的合作畫下句點。

NBA／「是時候向前走了」！詹姆斯離開湖人真相曝光 珍妮巴斯發文感謝

NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）正式告別洛杉磯湖人。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯已決定繼續征戰2026-27賽季，迎接生涯第24個球季，同時也已經通知湖人球團，自己將不會回歸，而是選擇加盟其他球隊，為職業生涯展開全新篇章。

NBA／35歲雷納德交易重返暴龍 快艇雙星實驗宣告失敗邁向新局

根據《ESPN》報導，快艇已經與暴龍達成交易協議，將兩屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）送回多倫多，換來英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick），以及2031年與2033年兩枚無保護首輪選秀權、2027年首輪選秀互換權和兩個二輪選秀權。

NBA／2026年自由市場開跑 球員交易簽約動態懶人包

看似沒有太多大咖球星恢復自由身的一年，卻在7月1日自由市場正式開啟前，早早引爆各種引人入勝的重大交易案和簽約事件，包括「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轉戰熱火、「球三」小鮑爾（LaMelo Ball）西進明尼蘇達等。

NBA／勇士無緣季後賽豪華稅超過21億 尼克砸錢奪冠要多繳14億

NBA近日向各球團發出備忘錄，公布2027-28年賽季薪資制度最新預估數字。根據聯盟規劃，2027-28賽季薪資上限（Salary Cap）預計將較前一季成長約5.5%，來到約1億7400萬美元，而「第二層硬上限（The Second Apron）」則預估將提高至2億3400萬美元。

NBA／河村勇輝轉戰溜馬打夏季聯賽 莫蘭特招募：來波特蘭

日本172公分控衛河村勇輝上季效力公牛隊，休賽季未獲得續約，今天正式宣布以溜馬隊球員身分參加NBA夏季聯賽。拓荒者隊明星控衛莫蘭特得知消息後，立刻招募他前往波特蘭並肩作戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。