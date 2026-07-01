NBA／詹姆斯離開原因無關唐西奇 湖人「後詹皇時代」面臨一大魔咒考驗

洛杉磯湖人在今年休賽季正式與詹姆斯（LeBron James）分道揚鑣，不過根據《The Athletic》報導，消息人士透露，詹姆斯決定離開湖人與唐西奇（Luka Doncic）之間並不存在任何私人矛盾，兩人的關係也完全不是促成這次離隊決定的原因。

報導指出，自2025年2月湖人透過震撼交易迎來唐西奇後，詹姆斯始終以開放且支持的態度歡迎這位新核心加入球隊，甚至主動向湖人建議，在球隊介紹先發陣容時，應將唐西奇安排為最後一位登場，以展現球隊新門面的地位。

即使進入今年夏天，兩人仍保持聯絡，還曾透過簡訊聊到高爾夫球等話題，雙方關係始終融洽。

然而，湖人的建隊方向早已逐漸轉向唐西奇。消息人士表示，球團曾向唐西奇承諾，2026年休賽季將會是全力圍繞他打造爭冠陣容的重要時機，並計畫充分利用現有薪資空間進行補強，因為隨著里夫斯（Austin Reaves）未來新合約生效，球隊可運用的薪資空間將大幅縮減，因此今年夏天被視為補強的最佳窗口。

唐西奇方面也向球團表達，希望能夠引進一名具備影響力的中鋒，補強禁區戰力。

詹姆斯與唐西奇最終僅合作一個半球季。這位征戰NBA長達23個球季的傳奇球星已正式通知湖人，自己將前往其他球隊延續職業生涯，也宣告湖人正式進入全新的時代。

就在詹姆斯離隊消息曝光後，唐西奇也透過Instagram發文向這位昔日隊友致敬。他分享兩人並肩作戰的照片，並寫下：「能夠與你並肩作戰，向你學習，是我的榮幸。」這段簡短卻真摯的發文，也反映兩人始終維持良好的合作關係。

隨著詹姆斯離開洛杉磯，唐西奇毫無疑問已成為湖人的現在與未來，而今年休賽季也將是球團首次真正以他為核心，全力打造具備爭冠實力的陣容。

去年夏天，唐西奇與湖人完成一紙3年、約1億6500萬美元的延長合約，而休賽季陸續傳出的消息也指出，湖人早已向他保證，今年夏天將積極展開補強行動，打造更具競爭力的球隊。

目前，補進一名具備先發實力的正統中鋒已成為湖人最重要的補強目標之一。外界普遍認為，湖人有意追逐兩位受限自由球員，包括活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）以及爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。

此外，隨著詹姆斯離隊後薪資從球隊帳面移除，湖人預計將擁有約5200萬美元的薪資空間，可望在自由球員市場或交易市場展現更大的操作彈性。

值得注意的是，詹姆斯過往在2010年、2014年、2018年離開原本球隊之後，該隊新賽季皆無緣季後賽，對於唐西奇來說，如何率領湖人克服「詹皇症候群」，勢必也將成為他身上沉重的負擔和考驗。