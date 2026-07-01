NBA／鵜鶘續留「年度最佳隊友」 37歲中鋒喬丹邁入生涯第19季

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania），兩屆NBA籃板王、37歲中鋒喬丹（DeAndre Jordan）已經與鵜鶘達成續約共識，明年球季將重披鵜鶘戰袍，展開生涯第19個賽季。

喬丹上賽季首度轉戰鵜鶘，儘管僅出賽12場，場均貢獻4.4分、6.3籃板以及0.9助攻，但他成為鵜鶘休息室重要領袖，場下領導力與影響力皆廣受好評，更榮獲2025-2026賽季「年度最佳隊友獎」（Teammate of the Year）。

喬丹生涯早期效力快艇，當時讓洛城擁有「空拋之城」美名，期間曾兩度奪下年度籃板王，也曾入選年度最佳陣容，生涯後期他轉戰多支球隊，曾在2023年隨金塊拿下NBA總冠軍。

鵜鶘新賽季將由莫茲里（Jamahl Mosley）執掌兵符，在球隊即將重新出發的階段，球團相當看重喬丹的休息室領導力，隨著喬丹確定將連續兩年效力鵜鶘，他也將迎來生涯第19個球季。