NBA／勇士簽「波神」合約細節！第2年僅300萬美元保障、可立刻交易

明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與勇士隊簽下2年4000萬美元合約，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）發文指出，合約第2年只有300萬美元保障，根據規定可以立刻被當成交易籌碼。

史萊特指出，波爾辛吉斯合約有2個重點，首先是第2季只有300萬美元保障。第二，這份2年4000萬美元是延長合約，且第1年與第2年之間加薪幅度不超過5%，因此根據規定，波爾辛吉斯可立刻被交易。

波爾辛吉斯健康的時候是攻守兼備，且內外兼修的明星級長人。不過他近年飽受怪病所困，上季在老鷹和勇士隊總共只出賽32場，平均上場24分鐘，得到16.7分5.2籃板2.5助攻，三分命中率33.8%。

最近有傳聞指出，勇士想爭取詹姆斯（LeBron James）加盟，並交易來巫師明星長人戴維斯（Anthony Davis）。不過巫師表態無意送走戴維斯，拒絕聆聽任何報價。因此下賽季勇士禁區，可能還是由波爾辛吉斯坐鎮。