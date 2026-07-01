NBA／湖人補強又落空 騎士前鋒韋德轉投76人、後衛艾利斯也去籃網

騎士本季在東區決賽鎩羽而歸，自由市場開市第一天就有人員異動，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前鋒韋德（Dean Wade）以四年價值3900萬美元合約加盟76人，防守悍將艾利斯（Keon Ellis）則以兩年1800萬美元合約轉戰籃網。

韋德目前29歲，七年前他投入選秀會並未獲選，並在2019年加入騎士展開生涯，逐漸成長為隊上重要鋒線戰力，本季例行賽場均貢獻5.8分與4.2籃板看似普通，但近五年他的場均正負值皆為正數，代表他當在場上時騎士團隊能擁有更佳表現。

韋德防守能力出色，身材條件也足以勝任大前鋒位置，更具備不俗外線能力，本季三分線命中率為36.2%，先前也傳出湖人有意網羅，不過最終他選擇簽下四年合約加入76人，76人希望他能與球星安比德（Joel Embiid）組成內線搭檔。

騎士後衛艾利斯則將加盟籃網。 美聯社

騎士除了失去韋德外，後衛艾利斯也用兩年合約加盟籃網，其中第二年為共同選擇權，任何一方都能選擇續約，艾利斯在季中從國王被交易至騎士，原本被看好能成為重要後場大鎖，但進入季後賽他掉出輪替陣容，出賽時間從例行賽場均24.8分鐘銳減為7.4分鐘，他也在季後並未續留騎士。