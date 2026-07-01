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NBA／「NBA盃」分組名單出爐！勇士和湖人同組競爭出線名額

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA盃決賽將在巴特勒大學辛克爾球館（Hinkle Fieldhouse）進行。 美聯社
NBA盃決賽將在巴特勒大學辛克爾球館（Hinkle Fieldhouse）進行。 美聯社

2026世足賽

NBA今天公布2026-27賽季NBA盃分組，人氣球隊勇士湖人同組，冠軍戰將在巴特勒大學的辛克爾球館（Hinkle Fieldhouse）進行。

辛克爾球館是全美最古老的球場之一，極具代表性，完全符合聯盟總裁席佛（Adam Silver）先前所說，希望尋找有歷史的大學球館，來舉辦NBA盃決賽。

NBA盃分組賽將於美國時間10月30日展開，並一路進行至11月27日，冠軍戰將於12月11日舉行，這是NBA盃決賽首次離開賭城拉斯維加斯。

最受矚目的是西區C組，如果41歲老將詹姆斯（LeBron James）真的如傳聞加入勇士，將與前東家湖人競爭出線名額，屆時比賽肯定受到球迷關注。

以下為NBA盃分組：

西區A組：金塊、火箭、太陽、獨行俠、爵士

西區B組：雷霆、灰狼、快艇、鵜鶘、灰熊

西區C組：馬刺、湖人、拓荒者、勇士、國王

東區A組：活塞、暴龍、魔術、公鹿、籃網

東區B組：尼克、騎士、76人、熱火、溜馬

東區C組：塞爾蒂克、老鷹、黃蜂、公牛、巫師

勇士 湖人

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