NBA／「NBA盃」分組名單出爐！勇士和湖人同組競爭出線名額

NBA今天公布2026-27賽季NBA盃分組，人氣球隊勇士和湖人同組，冠軍戰將在巴特勒大學的辛克爾球館（Hinkle Fieldhouse）進行。

辛克爾球館是全美最古老的球場之一，極具代表性，完全符合聯盟總裁席佛（Adam Silver）先前所說，希望尋找有歷史的大學球館，來舉辦NBA盃決賽。

NBA盃分組賽將於美國時間10月30日展開，並一路進行至11月27日，冠軍戰將於12月11日舉行，這是NBA盃決賽首次離開賭城拉斯維加斯。

最受矚目的是西區C組，如果41歲老將詹姆斯（LeBron James）真的如傳聞加入勇士，將與前東家湖人競爭出線名額，屆時比賽肯定受到球迷關注。