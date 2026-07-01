NBA／2026年自由市場開跑 球員交易簽約動態懶人包

看似沒有太多大咖球星恢復自由身的一年，卻在7月1日自由市場正式開啟前，早早引爆各種引人入勝的重大交易案和簽約事件，包括「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轉戰熱火、「球三」小鮑爾（LaMelo Ball）西進明尼蘇達等。

楊恩（Trae Young）和里夫斯（Austin Reaves）如願拿到大合約，雷霆、灰狼和黃蜂動作頻頻；當然，別忘了詹姆斯（LeBron James）確定告別效力8年的湖人，更是為整個聯盟投下震撼彈。隨之而來還有快艇雙星實驗失敗，將雷納德（Kawhi Leonard）送回多倫多。

這些交易動向或簽約狀態可說是「牽一髮動全身」，勢必影響休賽季每一支球隊的佈局，以下為今年休賽季自由市場球員簽約、和交易相關動態的總整理。

根據聯盟官方宣佈，2026-27年賽季的薪資上限設定為1.64961億美元，豪華稅門檻為2.00428億美元；「第一層硬上限（The First Apron）」門檻為2.09015億美元，「第二層硬上限（The Second Apron）」門檻則為2.21686億美元；最低薪資門檻為1.48465億美元。

【7月1日】

◆ 快艇與暴龍達成交易，送走雷納德（Kawhi Leonard），換來英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick），以及2031年與2033年兩枚無保護首輪選秀權、2027年首輪選秀互換權和兩個二輪選秀權（2030、2033）。

◆ 韋德（Dean Wade）以4年3900萬美元合約加盟76人。

◆ 肯納德（Luke Kennard）以2年1300萬美元合約加盟太陽，最後一年為球員選項。

◆ 艾利斯（Keon Ellis）以2年1800萬美元合約加盟籃網。

◆ 傑恩（Ousmane Dieng）以3年1750萬美元合約續留公鹿，最後一年為球隊選項。

◆ 柯林斯（Zach Collins）以2年1700萬美元合約續留公牛。

◆ 小哈德威（Tim Hardaway Jr.）以1年650萬美元合約加盟熱火。

◆ 桑德斯（Kobe Sanders）以4年1120萬美元合約續留快艇，前兩年有保障。

◆ 威廉斯（Robert Williams III）以3年4400萬美元合約續留拓荒者。

◆ 卡爾森（Branden Carlson）以1年250萬美元合約加盟拓荒者。

◆ 蘭德爾（Jock Landale）以1年1400萬美元合約續留老鷹。

◆ 豐泰奇歐（Simone Fontecchio）以1年底薪合約續留熱火。

◆ 傑恩（Ousmane Dieng）以3年1750萬美元合約續留公鹿，最後一年為球隊選項。

◆ 阿丘瓦（Precious Achiuwa）以2年1150萬美元合約續留國王。

◆ 喬丹（DeAndre Jordan）以1年底薪合約續留鵜鶘。

◆ 海蘭德（Bones Hyland）以1年底薪合約續留灰狼。

莫蘭特。 路透社

【6月30日】

◆ 灰熊與拓荒者達成交易協議，送走莫蘭特（Ja Morant），換來葛蘭特（Jerami Grant）與穆雷（Kris Murray）。

◆ 波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）以2年4000萬美元合約續留勇士，最後一年為球員選項。

◆ 夏帕尼（Julian Champagnie）以3年4500萬美元合約續留馬刺。

◆ 巴恩斯（Harrison Barnes）以1年800萬美元合約續留馬刺。

◆ 沙米特（Landry Shamet）以4年2400萬美元合約續留尼克。

◆ 諾基奇（Jusuf Nurkic）以2年2200萬美元合約續留爵士。

◆ 赫爾特（Kevin Huerter）以3年2700萬美元合約續留活塞，最後一年為球隊選項。

◆ 夏普（Day'Ron Sharpe）以2年2000萬美元合約續留籃網。

◆ 米諾特（Josh Minott）以2年900萬美元合約續留籃網，最後一年為球隊選項。

◆ 火箭范弗利特（Fred VanVleet）執行下季價值2500萬美元的球員選項。

◆ 騎士哈登（James Harden）不執行下季價值4230萬美元的球員選項。

◆ 國王拉文（Zach LaVine）執行下季價值4900萬美元的球員選項。

◆ 勇士格林（Draymond Green）不執行下季價值2770萬美元的球員選項。

◆ 比爾（Bradley Beal）不執行下季價值562萬美元的球員選項。

◆ 老鷹不執行庫明加（Jonathan Kuminga）下季價值2430萬美元的球隊選項。

◆ 湖人艾頓（Deandre Ayton）執行下季價值810萬美元的球員選項。

◆ 湖人史馬特（Marcus Smart）不執行下季價值539萬美元的球員選項。

◆ 維金斯（Andrew Wiggins）執行下季價值3017萬美元的球員選項；另外續簽2年3400萬美元合約，總額為3年6400萬美元，其中最後一年為球員選項。

◆ 勇士梅爾頓（De'Anthony Melton）不執行下季價345萬美元的球員選項。

◆ 暴龍瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）不執行下季價值280萬美元的球員選項。

◆ 暴龍執行傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）的球隊選項，獲241萬美元薪資全額保障。

◆ 公鹿執行康納頓（Pat Connaughton）下季價值382萬美元的球隊選項。

◆ 活塞執行詹金斯（Daniss Jenkins）下季價值400萬美元的球隊選項。

◆ 雷霆執行多特（Luguentz Dort）下季價值1770萬美元的球隊選項。

◆ 雷霆不執行威廉斯（Kenrich Williams）下季價值720萬美元的球隊選項。

◆ 快艇執行洛培茲（Brook Lopez）下季價值920萬美元的球隊選項。

◆ 快艇不執行波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）下季價值1602萬美元的球隊選項。

◆ 快艇不執行貝頓（Nicolas Batum）下季價588萬美元的球隊選項。

◆ 湖人不執行史密斯（Nick Smith Jr.）下季底薪合約球隊選項。

◆ 國王不執行海耶斯（Killian Hayes）下季底薪合約球隊選項。

◆ 騎士布萊恩（Thomas Bryant）簽下一年老將底薪合約。

◆ 老鷹希爾德（Buddy Hield）下季合約將轉為全額保障，價值960萬美元。

◆ 國王與老鷹達成交易，送走卡特（Devin Carter）和2033年二輪選秀權，換來2017年第二輪60順位卡巴（Alpha Kaba）簽約權。

布里吉斯。 美聯社

【6月29日】

◆ 黃蜂太陽達成交易，送走布里吉斯（Miles Bridges）、2029年首輪選秀權與2027年二輪選秀權，換回艾倫（Grayson Allen）、奧尼爾（Royce O'Neale）以及2033年首輪選秀權。

◆ 籃網不執行威廉斯（Ziaire Williams）價值625萬美元的球隊選項。

【6月28日】

◆ 塞爾蒂克未執行小哈波（Ron Harper Jr.）下季260萬美元的球隊選項，改以3年900萬美元合約續簽。

◆ 魔術釋出艾薩克（Jonathan Isaac），將可節省650萬美元。

【6月27日】

◆ 雷霆未執行哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）下季價值2850萬美元的球隊選項，另外達成3年7500萬美元延長合約協議，包含15%交易保證金。雙方在2028年休賽季握有可以重新協商選項。

◆ 艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）拒絕執行球員選項，改與尼克續簽3年超過1400萬美元合約。

◆ 克拉克（Jaylen Clark）以3年1000萬美元合約續留灰狼。

◆ 崔蘭特（Gary Trent Jr.）不執行價值390萬美元的球員選項。

◆ 鵜鶘不執行魯尼（Kevon Looney）價值800萬美元的球隊選項。

◆ 熱火不執行楊恩（Jahmir Young）價值240萬美元的球隊選項。

懷特。 法新社

【6月26日】

◆ 懷特（Coby White）以3年7400萬美元合約續留黃蜂。

◆ 威廉斯（Mark Williams）以3年3800萬美元合約續留太陽。

◆ 雷霆與活塞達成交易，送走喬伊（Isaiah Joe），換來兩個二輪選秀權，分別是得2030年來自灰狼的二輪籤，以及2031年活塞的二輪籤。

◆ 鵜鶘執行馬特科維奇（Karlo Matkovic）的球隊選項，薪資為230萬美元。

◆ 公鹿波特（Kevin Porter Jr.）執行球員選項，薪資為539萬美元。

◆ 公鹿辛姆斯（Jericho Sims）執行球員選項，薪資為280萬美元。

里夫斯。 路透社

【6月25日】

◆ 里夫斯（Austin Reaves）以4年1.85億美元合約續留湖人，最後一年為球員選項。

◆ 灰狼與黃蜂達成交易，送走里德（Naz Reid）、2033年無保護首輪選秀權、2028至2030年首輪互換權和3個二輪選秀權（2029、2032、2033），換來小鮑爾（LaMelo Ball）和格林（Josh Green）。

◆ 霍福特（Al Horford）未執行球員選項，改與勇士續簽2年1400萬美元合約。

◆ 活塞與灰熊達成交易，送出史都華（Isaiah Stewart），換回3個未來二輪選秀權。

安戴托昆波。 路透社

【6月24日】

◆ 公鹿與熱火達成交易協議，公鹿送走「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和波提斯（Bobby Portis），換回赫洛（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis），以及3枚首輪、1個首輪互換和1枚二輪籤。

選秀權分別是2026年首輪第13順位，以及2031年、2033年兩枚無保護首輪選秀權、2030年首輪互換權，2033年第二輪選秀權。

楊恩。 美聯社

【6月23日】

◆ 楊恩（Trae Young）以4年2.12億美元合約續留巫師，最後一年為球員選項。

◆ 多森姆（Ayo Dosunmu）以5年1.12億美元合約續留灰狼，最後一年為球員選項。

◆ 灰狼、籃網與公牛進行三方交易，灰狼送走藍道（Julius Randle）、2026選秀首輪28順位，得到籃網第二輪33順位。籃網得到藍道和灰狼首輪28順位；公牛得到中鋒克萊斯頓（Nic Claxton）。

◆ 公鹿哈里斯（Gary Harris）執行最後一年合約球員選項，價值380萬美元。

◆ 迪亞瓦拉（Mohamed Diawara）與尼克簽下超過1000萬美元的多年合約。

藍道。 美聯社

【6月22日】

◆ 雷霆與老鷹達成交易，送出維金斯（Aaron Wiggins），拿回兩個二輪選秀權，分別是老鷹2030年二輪籤，以及2032年老鷹湖人二輪籤中順位較差的一枚。

◆ 古德溫（Jordan Goodwin）以3年1900萬美元合約續留太陽，最後一年為球員選項。

【6月21日】

◆ 麥凱倫（CJ McCollum）以1年2100萬美元合約續留老鷹。

◆ 格里斯佩（Collin Gillespie）以4年 4800萬美元合約續留太陽。

【6月20日】

◆ 巫師羅素（D'Angelo Russell）執行最後一年合約球員選項，價值597萬美元。

◆ 凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）執行最後一年合約球員選項，價值2160萬美元。